NRSR: Poslanci by mali v roku 2019 stráviť v pléne 82 rokovacích dní

Bratislava 4. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady SR by mali v rámci riadneho zasadnutia stráviť v roku 2019 v pléne 82 dní. Vyplýva to z harmonogramu pre budúci rok, ktorý bol schválený na rokovaní grémia. Zasadnutia sú rozdelené do siedmich schôdzí.



Po vianočných prázdninách sa majú členovia snemovne do práce vrátiť 29. januára 2019. Najviac rokovacích dní, 12, ich čaká v septembri. Jedenásť dní by mali v laviciach stráviť v máji a v októbri, deväť vo februári, osem v apríli, júni a v decembri, po štyri rokovacie dni majú naplánované v marci, júli a v novembri a v januári by mali v laviciach stráviť tri dni. V auguste by parlament nemal zasadať vôbec. Sezóna 2019 má v pléne skončiť 13. decembra.



Parlamentné schôdze sa štandardne začínajú v utorok, bežný rokovací deň trvá od 9. do 19. hodiny s dvojhodinovou obedňajšou prestávkou. V piatok sa končí zasadnutie skôr, najčastejšie o 14. hodine, v pondelok plénum spravidla nezasadá.



Poslanci sa však schádzajú v pléne aj mimo harmonogramu. Napríklad, ak minimálne 30 z nich požiada predsedu parlamentu o zvolanie mimoriadnej schôdze. Snemovňa sa potom musí zísť do siedmich dní.