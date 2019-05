Poslanci prešli za prvé dva dni schôdze takmer 30 bodov

Plénum má napríklad rozhodnúť, či pošle do ďalšieho čítania novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá má opraviť zákon z dielne SNS.

Bratislava 12. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR prerokovali za prvé dva dni 45. schôdze už takmer 30 bodov zo 115-bodového programu. Druhý rokovací týždeň začnú už v pondelok, hoci v pondelky zvyčajne snemovňa nerokuje. V tento deň vynechajú dopoludňajšie hlasovanie, o návrhoch budú rozhodovať až podvečer.



Plénum má napríklad rozhodnúť, či pošle do ďalšieho čítania novelu zákona o štátnych symboloch, ktorá má opraviť zákon z dielne SNS. Ten upravuje ochranu štátnych symbolov, ale tiež obmedzil hranie a spievanie cudzej štátnej hymny. Hoci SNS tvrdí, že zákon nikomu nič ohľadom hymny nezakazuje, Most-Híd má s právnou normou problém.



Svojou zmenou ponecháva ľuďom právo hrať a spievať cudziu hymnu bez zákazov a pokút. O novele z dielne Mosta-Híd rokuje plénum v zrýchlenom režime, chce ju prijať ešte na tejto schôdzi.



Hlasovať sa má aj o návrhu na zastavenie starých exekúcií a o ďalších návrhoch od ministerstva spravodlivosti. Diskusiu o exekúciách poslanci ešte neukončili, mali by tak urobiť v pondelok. Rezort justície navrhuje, aby sa ukončili niektoré staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.



Na programe je aj návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý má zrušiť podmienku veku pre kandidátov na európskeho prokurátora. Slovensku sa nedarí vybrať kandidátov, lebo nie sú uchádzači. Problémom je jazyková vybavenosť.



Vo vekovej kategórii 40 rokov a vyššie sú podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) skúsení prokurátori, ale mnohí nemajú dostatočné jazykové znalosti. Zrušením vekového cenzu sa otvorí priestor aj pre mladších uchádzačov, ktorí by už mali jazyky ovládať lepšie.



Plénum má rokovať a následne rozhodovať aj o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou chce ministerstvo zdravotníctva zaviesť nový typ ambulancie zdravotnej záchrannej služby. Tá má slúžiť na prepravu pacientov. Koaliční poslanci zas presadzujú novelu zákona o vysokých školách, ktorá má umožniť vytváranie konzorcií a tým lepšiu spoluprácu škôl.



Na programe schôdze je aj voľba kandidátov na ústavných sudcov, ktorých má plénum voliť až v ďalší týždeň. Koalícia ešte neoznámila, koho chce voliť, ale zhoduje sa, že má záujem zvoliť čo najviac kandidátov. Hovorí sa o desiatich kandidátoch. Opozícia tiež svoju dohodu ešte nepredstavila.