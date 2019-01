R. Fico nedoručil iné dokumenty potvrdzujúce jeho právnickú prax

O potrebnej právnickej praxi má pri Ficovi pochybnosti opozícia, ktorá nezahlasovala za to, že spĺňa podmienky na ústavného sudcu. Tvrdí, že Ficovi chýba rok a štvrť.

Bratislava 29. januára (TASR) - Predseda Smeru-SD a kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR Robert Fico nateraz nedodal ďalšie dokumenty, aby presvedčil dostatok poslancov Ústavnoprávneho výboru NR SR o tom, že má zákonom požadovanú 15-ročnú prax v právnickom povolaní. Po otázkach opozície to v utorok potvrdil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD).



O potrebnej právnickej praxi má pri Ficovi pochybnosti opozícia, ktorá nezahlasovala za to, že spĺňa podmienky na ústavného sudcu. Tvrdí, že Ficovi chýba rok a štvrť. Ten chcel chýbajúci čas doložiť článkami vytlačenými z internetu, ktoré majú dokazovať, že v roku 2002 až 2004 zastupoval rodinu obete. Na takúto prácu však podľa rezortu spravodlivosti nie je potrebné právnické vzdelanie.



Výbor však pri Ficovi pre rovnosť hlasov koalície a opozície neprijal ani stanovisko, že podmienky nespĺňa. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) sa cez médiá vyjadril, že potrebuje jasný verdikt aj pri Ficovi tak, ako to bolo pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne.



Madej oznámil, že list od Danka výbor zatiaľ nedostal a pozná len mediálne vyjadrenie šéfa parlamentu. Konať preto bude až vtedy, ak príde oficiálna požiadavka.