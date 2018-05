R. Fico nezahlasuje za kotlebovský zákaz interupcií

Prijatie zákazu interupcií by podľa neho viedlo k vytvoreniu čierneho trhu na Slovensku so značnými zdravotnými rizikami pre ženy podstupujúce zákrok.

Bratislava 24. mája (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico nepodporí návrh zákona, ktorým chcú kotlebovci zakázať umelé prerušenie tehotenstva. Je podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Je za to, aby žena mala právo rozhodnúť sa sama tak, ako to umožňuje súčasný zákon. Informoval o tom Fico vo svojom stanovisku na sociálnej sieti Facebook.



"Za opozičný návrh zákona zakazujúceho umelé prerušenie tehotenstva nemôžem zahlasovať. Nielen preto, že nemá oporu v Ústave SR. Ale aj preto, že som úplne stotožnený so súčasnou právnou úpravou," uviedol Fico. Na zmenu súčasnej právnej úpravy podľa jeho slov neexistuje žiadna spoločenská objednávka.



Fico pripomína, že súčasná právna norma je postavená na slobodnom rozhodnutí ženy podstúpiť takýto zákrok, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov. Súčasne pozná zdravotné dôvody, ktoré umožňujú umelé prerušenie tehotenstva aj po 12 týždňoch.



Podľa Fica je opozíciou navrhovaná zmena v rozpore s Ústavou SR. "Z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že hodnota spätá s ochranou nenarodeného ľudského života nemôže stáť vyššie ako iné ústavné práva. Každý, vrátane tehotnej ženy, má právo rozhodovať o svojom súkromnom živote a možnosť tehotnej ženy požiadať o umelé prerušenie tehotenstva je jednou z foriem uplatnenia práva na súkromie, sebaurčenie a slobodu," vysvetlil.



Dodáva, že ústavnú hodnotu nenarodeného ľudského života preto možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody ženy a jej práva na súkromie. "Ak by žena v žiadnom štádiu tehotenstva nemohla sama rozhodnúť o tom, či vynosí plod, alebo si nechá umelo prerušiť tehotenstvo, tak by to znamenalo povinnosť vynosiť plod. Takáto povinnosť nemá oporu v Ústave SR," zdôraznil Fico.



Expremiér poukazuje na významný pokles prípadov umelého prerušenia tehotenstva. Prijatie zákazu interupcií by podľa neho viedlo k vytvoreniu čierneho trhu na Slovensku so značnými zdravotnými rizikami pre ženy podstupujúce zákrok. "Alebo by došlo k tzv. potratovej turistike do zahraničia," doplnil.



Predseda Smeru-SD súhlasí s tým, že žena musí mať právo do určitého obdobia vývoja plodu sama sa rozhodnúť, či pristúpi k prerušeniu tehotenstva. "Rovnako súhlasím, že by sme mali právne dôslednejšie zakotviť informovanie ženy o rizikách spojených s umelým prerušením tehotenstva, o zodpovednosti spojenej s plánovaným rodičovstvom (tzv. informovaný súhlas), ako aj nové pravidlá pre preplácanie týchto zákrokov zo zdravotnej poisťovne," doplnil.