R. Vašečka predloží NRSR vlastný návrh na obmedzenie interrupcií

Nezaradený poslanec nesúhlasil so stopnutím návrhu ĽSNS na aktuálnej schôdzi. Obmedzenie interrupcií z dielne kotlebovcov by podporil, hoci ĽSNS je pre neho politicky neprijateľná strana.

Bratislava 13. júna (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka pripravuje návrh, ktorý nebude umožňovať vykonávanie potratov bez veľmi vážneho dôvodu. Predložiť ho chce na budúcu schôdzu parlamentu. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii v parlamente.



"Do prípravy zákona, ktorý predložím na najbližšej schôdzi, pozývam všetkých aktivistov za ochranu života. Táto dôležitá téma musí v parlamente znieť a ja chcem byť jej hlasom," uviedol Vašečka. Chce rokovať.



Poslanec nesúhlasil so stopnutím návrhu ĽSNS na aktuálnej schôdzi. Obmedzenie interrupcií z dielne kotlebovcov by podporil, hoci ĽSNS je pre neho politicky neprijateľná strana.



"Politická strana Kotleba-ĽSNS je pre mňa politicky neprijateľná a za jej návrhy štandardne nehlasujem. Návrh na ochranu nenarodených detí som bol však pripravený podporiť," povedal.



Súčasnú právnu úpravu o interrupciách označuje Vašečka za extrémne benevolentnú. Potraty považuje za tragédiu. "Cítim povinnosť zasadiť sa za zlepšenie súčasného stavu," doplnil s tým, že mieni pokračovať v predkladaní prorodinných a prosociálnych návrhov.