Regionálne školstvo bude naďalej financované aj rezortom vnútra

Bratislava 22. mája (TASR) - Regionálne školstvo naďalej nebude financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva tak, ako tomu bolo do roku 2013. Poslanci NR SR v utorok nepodporili návrh SaS, ktorá chcela návrat k spôsobu financovania spred roka 2013.



Liberáli pripomínali, že k zmene financovania regionálneho školstva došlo v rámci projektu ESO (Efektívna Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). "Financovanie škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom bol do tejto doby vtedajší krajský školský úrad, prešlo spod kapitoly ministerstva školstva pod kapitolu ministerstva vnútra," uviedli poslanci, podľa ktorých sa takéto financovanie javí ako neprehľadné a nesystematické.



"Prax po necelých piatich rokoch od zavedenia systému financovania z dvoch zdrojov, kapitoly ministerstva školstva a ministerstva vnútra, ukazuje, že tok finančných prostriedkov plynúci predovšetkým z ministerstva vnútra je náročné odsledovať," tvrdili liberáli, ktorí to chceli zmeniť novelou zákona. "Jeho účelom je vrátiť sa do stavu pred rokom 2013, kedy bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva," vysvetľovali.



Zjednotenie financovania by podľa SaS prispelo k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva. Zároveň navrhovali obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva.