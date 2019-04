Rokovanie výboru okolo Vodného diela Gabčíkovo bolo zrušené

Rokovanie parlamentného výboru bolo zvolané na návrh A. Zemanovej.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie okolo Vodného diela Gabčíkovo (VDG) bolo zrušené. TASR o tom informovala členka výboru, opozičná poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS), na ktorej návrh bolo rokovanie parlamentného výboru zvolané.



"Výbor bol zrušený, pretože splnomocnenec vlády (pre VDG) neúčasť ospravedlnil pre dlhodobo plánovanú služobnú cestu," priblížila dôvod nekonania sa výboru Zemanová. Téma, ktorou sa mal výbor zaoberať, bude podľa nej po dohode s predsedom výboru prerokovaná pravdepodobne na prelome apríla a mája na riadnom rokovaní výboru pred májovou schôdzou NR SR.



Informovala zároveň o tom, že návrh na zvolanie výboru o VDG vzišiel z informácií po poslaneckom prieskume v podniku Vodohospodárska výstavba v areáli VDG. "Navrhovala som prizvať splnomocnenca vlády pre VDG, ako aj splnomocnenca z ministerstva zahraničných vecí zodpovedného za medzinárodnú zmluvu (v oblasti VDG). Z medzinárodných zmlúv a rozsudku z Haagu totiž vyplývajú pre slovenskú stranu záväzky v oblasti monitorovania životného prostredia," vysvetlila Zemanová.



Výsledky monitorovania podľa nej nie sú zverejnené od roku 2014. "Mám obavy, či a ako sa dodržiavajú záväzky vyplývajúce zo spomínaných rozhodnutí. Mohli by vznikať ekologické dlhy, ktoré sa môžu následne premietnuť aj do finančných dlhov z dôvodu neplnenia záväzkov. Chcem, aby sme mali jasné odpovede, ako sú zabezpečené, aj finančne, tieto naše záväzky, aby sme predchádzali škodám," zdôraznila poslankyňa.



Dôvodom nezverejnenia výsledkov monitorovania životného prostredia podľa Zemanovej môže byť to, že výsledky monitorovania neexistujú alebo že výsledky monitorovania síce existujú, ale nie sú optimálne, a preto je obava z ich zverejnenia.