NRSR sa pozrie na dôchodky, fungovanie strán a vypočuje si A. Kisku

Bratislava 10. júna (TASR) - Bohatý 96-bodový program čaká na poslancov Národnej rady SR v rámci 32. schôdze parlamentu, ktorá bude posledným riadnym rokovaním pred letnou prestávkou. Zasadnutie sa začína v utorok (12.6.) a aby netrvalo príliš dlho, poslanci si na grémiu odsúhlasili, že rokovať budú aj v pondelky, ktoré majú tradične voľné.



Na programe schôdze je 62 návrhov zákonov v prvom čítaní, z ktorých je sedem vládnych a 55 poslaneckých. V druhom čítaní je 22 právnych noriem, (17 vládnych, päť poslaneckých).



Členovia vládneho Smeru-SD predložili na rokovanie návrh, aby sa v Ústave SR zakotvil vek odchodu do dôchodku. Podľa aktuálneho návrhu sa má do ústavy dostať veta, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu, každý kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe". Ako bude vyzerať konečná podoba, zatiaľ jasné nie je. Smer-SD totiž potrebuje aj podporu opozície. Tá buď takéto riešenie odmieta (napr. SaS), alebo si kladie rôzne podmienky (Sme rodina, OĽaNO). Proti zastropovaniu dôchodkového veku v ústave je aj koaličný Most-Híd.



Poslanci SNS a Smeru-SD zase predložili novelu zákona o politických stranách, ktorá hovorí, že výkonný orgán politickej strany by mal mať aspoň deväť členov. Účasť strán na voľbách do NR SR a Európskeho parlamentu by mala byť podmienená minimálnym počtom členov alebo minimálnym počtom členov najvyššieho orgánu politickej strany. Právna norma má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi.



Právna norma má zaviesť aj požiadavku na obsah kandidačných listín pre voľby do NR SR a EP. Súčasťou listiny má byť aj zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany v počte najmenej päťnásobku členov výkonného orgánu strany. Keďže minimálny počet členov výkonného orgánu strany má byť deväť, malo by sa preukázať minimálne 45 členov najvyššieho orgánu strany. Namiesto zoznamu členov najvyššieho orgánu politickej strany by mohol byť súčasťou listiny zoznam členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátke.



Novelu predložili poslanci SNS a Smeru-SD, podpisy partnerov z koaličného Mosta-Híd pri návrhu chýbajú. Bugárovci tvrdia, že v návrhu sú zabudované aj niektoré jeho predstavy. Opozícia však novelu kritizuje. "Považujem to za nedemokratické. Podmienkou na to, aby sa politická strana dostala do parlamentu, musí byť dostatočná podpora občanov, ktorých táto politická strana zastupuje a nie počet členov. Je to len zúfalý boj proti vzniknutej konkurencii tým stranám, ktoré takýto návrh podávajú," povedala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová s tým, že liberáli návrh nepodporia.



Hlasy koalícia nedostane ani od Sme rodina. "Je trápne, čo robí Andrej Danko (SNS). Je to zamerané vyslovene proti opozícii a konkurencii. V žiadnom prípade to nepodporíme," vyhlásil predseda Sme rodina Boris Kollár.



V stredu (13.6.) popoludní sa pred poslancov postaví prezident Andrej Kiska, ktorý vystúpi so správou o stave republiky. Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad Kiska kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazoval na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity. V správe sa zastával sociálne slabých a nabádal na zlepšenie stavu.



V rovnaký deň dopoludnia sa bude hlasovať o návrhu ĽSNS významne oklieštiť možnosť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. V piatok (15.6.) budú o svojej činnosti referovať generálny prokurátor Jaromír Čižnár a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na utorok 26. júna je naplánované rokovanie o Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu a o Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa.



Okrem týchto bodov bude na programe aj voľba predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.