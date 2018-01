SaS chce zvieratám pripísať zvláštny význam a nebrať ich ako vec

Novelizáciu právnej normy predložili liberáli na najbližšie zasadnutie pléna.

Bratislava 22. januára (TASR) - Živé zviera má zvláštny význam a hodnotu ako zmyslami obdarený živý tvor. Živé zviera nie je vec a ustanovenia o veciach sa na živé zviera použijú primerane len v rozsahu, ktorý neodporuje jeho povahe. Takáto definícia by sa mala na návrh poslancov SaS dostať do Občianskeho zákonníka. Novelizáciu právnej normy predložili liberáli na najbližšie zasadnutie pléna.



Poslanci SaS pripomínajú, že aktuálny právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje v rámci občianskoprávnych vzťahov postavenie zvieraťa špecificky. "Zviera je tak chápané ako hnuteľná vec, pričom sa nerešpektujú jej osobitné vlastnosti. Jedine prostredníctvom noriem verejného práva sú regulované niektoré aspekty chovu, obchodovania a usmrcovania predovšetkým hospodárskych zvierat. Pokiaľ ide o spoločenské zvieratá a úpravu právnych vzťahov pre chov, obchodovanie a usmrcovanie spoločenských zvierat, resp. divokých zvierat chovaných v zajatí v Slovenskej republike, príslušný predpis nemáme," argumentujú.



Podľa ich slov je absencia takejto úpravy dôsledkom mnohých nežiaducich spoločenských vplyvov. Spomínajú nelegálne a nekontrolované množenie s cieľom predaja mláďat, nekontrolované množenie túlavých zvierat bez majiteľa, absencia veterinárneho ošetrenia niektorých zvierat, týranie a neuplatňovanie riadnej zodpovednosti majiteľov za správanie ich zvierat.



SaS priznáva, že ich novela Občianskeho zákonníka nemá byť úplnou úpravou právnych vzťahov k zvieratám, avšak má vytvoriť elementárny základ pre úpravu právnych vzťahov k zvieratám v občianskoprávnych vzťahoch, z ktorého by mala ostatná právna úprava na ich ochranu vychádzať.



Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) už avizovala, že prioritou jej rezortu na rok 2018 v legislatívnej oblasti bude najmä zákon o veterinárnej starostlivosti, vďaka čomu sa Slovensko v ochrane zvierat zaradí medzi kultúrne krajiny a zviera už nebude vec. Poslanci SaS tvrdia, že sú si vedomí prípravy viacerých noviel zákonov, ktoré majú snahu situáciu riešiť, "avšak meškanie ich predloženia do legislatívneho procesu predlžuje neúnosnú situáciu v tejto oblasti". Ich novela má byť preto prvým krokom, ktorý pomôže urýchliť zlepšenie súčasného stavu.



Opoziční poslanci sa pri novelizácii Občianskeho zákonníka inšpirovali právnou úpravou v iných krajinách EÚ, pričom podobná právna úprava je podľa nich obsiahnutá aj v Občianskom zákonníku Českej republiky.



Matečná na margo pripravovanej vládnej novely uviedla, že týmto zákonom sa v oblasti ochrany zvierat Slovensko konečne zaradí medzi kultúrne krajiny. "Zviera už viac nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca bytosť. Viacerými systémovými opatreniami, povinnou evidenciou a čipovaním psov budeme bojovať proti množiteľom," ozrejmila.



Novela má priniesť nástroje v boji proti množiteľom psov, ide napríklad o jasnú identifikáciu a registráciu psov aj ich vlastníkov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja, respektíve darovania, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek. Evidencia psov bude v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ), množitelia tak budú identifikovateľní a postihovaní.



Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako do 21 dní musí majiteľ nahlásiť veterinárnemu lekárovi aj úhyn psa.



Zefektívniť sa má aj ochrana práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície.