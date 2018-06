Smolíková zdôraznila, že rodinu treba chrániť, keďže je základnou bunkou spoločnosti. Zároveň vyhlásila, že Slovensko potrebuje novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky.

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) chce rokovať o zriadení Rady vlády pre rodinu a demografický rast. Oznámil to predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák po tom, čo parlament schválil zmenu zákona, podľa ktorej sa pri návrhoch zákonov bude posudzovať aj vplyv na rodinu.



"Doložka je len prvým krokom k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako sa bude Slovensko rozvíjať. Ďalším krokom by malo byť zriadenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast, ktorá by systematicky posudzovala nepriaznivý demografický vývoj a pripravovala by kroky v rámci riadnej koncepcie rozvoja demografie na Slovenku. Mala by reálne prinášať riešenia pre Slovensko. Členstvo v Rade by bolo bezodplatné," povedal Bernaťák.



Jeho stranícka kolegyňa Eva Smolíková zdôraznila, že rodinu treba chrániť, keďže je základnou bunkou spoločnosti. Zároveň vyhlásila, že Slovensko potrebuje novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky. SNS podľa jej slov nezabúda ani na neúplné rodiny. Rodinná doložka má podľa SNS zabrániť tomu, aby sa prijímali zmeny v zákonoch, ktoré by mohli ohroziť rodinu. "Ak si necháme rozvrátiť tradičnú rodinu, necháme si rozvrátiť celý štát," doplnila Smolíková. Národniari nepopísali, ako presne sa má vplyv na rodinu posudzovať.



Národná rada (NR) SR v utorok odsúhlasila rodinnú doložku, teda aby sa pri tvorbe zákonov posudzoval aj vplyv na rodinu. Národniari pripomenuli, že systematické analytické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu doteraz pri tvorbe právnych predpisov chýbalo napriek tomu, že Ústava SR garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu.



Doložka o vplyve na rodinu nie je v parlamente nový nápad. V roku 2015 s návrhom prišlo vtedy parlamentné KDH, ale neuspelo. Navrhovalo, aby sa pri príprave zákonov musel skúmať aj vplyv navrhovanej legislatívy na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie. Dosiaľ podľa zákona o rokovacom poriadku parlamentu je navrhovateľ legislatívy povinný skúmať pri predkladaných návrhoch jej vplyvy na verejné financie, na podnikateľské a životné prostredie, na obyvateľov a zamestnanosť.