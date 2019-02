V koalícii sa črtá dohoda na zvolení šiestich kandidátov na ÚS

O dva dni sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.

Bratislava 14. februára (TASR) - V koalícii sa črtá dohoda na zvolení šiestich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Stále sa však rokuje, pri tvorbe dohody zatiaľ chýbal predseda Smeru-SD Robert Fico. TASR to potvrdili viaceré zdroje z koalície. V Smere-SD stále hovoria aj o možnosti predĺžiť funkčné obdobie dosluhujúcim sudcom.



Poslanec Smeru-SD Marián Kéry zatiaľ o dohode nevie. Ak by došlo k zvoleniu šiestich kandidátov, podľa jeho slov by to znamenalo, že ústavný súd nebude od 16. februára nefunkčný.



O dva dni sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Kéry si vie predstaviť aj predĺženie funkčného obdobia dosluhujúcim sudcom. Poukazuje však na rozdielne názory právnikov.



"Vedel by som si to za určitých okolností predstaviť, ale niektorí hovoria, že na to treba ústavnú väčšinu," povedal.



Zároveň zdôraznil, že pre neho je principiálna otázka spôsob voľby. Hlasovanie má byť verejné, čo však Kéry odmieta a je presvedčený o tom, že kandidáti na ústavných sudcov sa majú voliť tajne.



Pôvodne mali poslanci voliť o 11.00 h, ale koalícia si vzala ešte čas na rokovania, posunuli teda hlasovanie na 17.00 h. Už vtedy niektorí koaliční poslanci pripúšťali, že niekoľko kandidátov vo štvrtkovej voľbe plénum vyberie.