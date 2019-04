Parlamentný výbor odporučil za šéfa inšpekcie Adriána Szabóa

Szabó zdôraznil potrebu väčšej otvorenosti, dôveryhodnosti, odbornej akceptovateľnosti, nezávislosti a chce pracovať na zlepšovaní podmienok.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča za riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa, riaditeľa úradu. Rozhodli o tom členovia výboru hlasovaním.



Szabó zdôraznil potrebu väčšej otvorenosti, dôveryhodnosti, odbornej akceptovateľnosti, nezávislosti a chce pracovať na zlepšovaní podmienok. Čo sa týka nezávislosti úradu, myslí si, že "všetko je o ľuďoch, ktorí v systéme pôsobia". Preto považuje za dôležité morálne a hodnotové vlastnosti pri prijímaní pracovníkov.



V oblasti lustrácií by chcel do budúcnosti rozvíjať myšlienku elektronických služobných preukazov. Súčasné rozčlenenie inšpekcie považuje za adekvátne. V súvislosti s rozšírením pôsobnosti inšpekcie o Zbor väzenskej a justičnej stráže a colníkov bude podľa neho potrebné zvýšiť počet zamestnancov.



Na otázky okolo lustrácie viacerých novinárov v súvislosti s kauzou Rybanič odpovedal, že je to záležitosť vyšetrovateľa. Ak novinárom prizná status poškodenej osoby, určite budú vypočutí. Podľa jeho názoru by im tento status mal byť priznaný. V súvislosti s vyčlenením časti vyšetrovania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka na inšpekciu podotkol, že podobné prípady boli aj v minulosti. Na pochybnosti, či má inšpekcia kompetencie vzniesť obvinenie, reagoval tým, že podľa jeho názoru ich má. Argumentuje prechodným ustanovením.



Úrad inšpekčnej služby by mal "stabilizovať kádre", mali by sa zvýšiť aj tabuľkové počty zamestnancov. Myslí si to súčasný policajný viceprezident Martin Krčmárik, ktorý sa o pozíciu uchádzal tiež. V oblasti organizačnej štruktúry by chcel, aby sa úrad delil na päť základných útvarov.



Vylúčil, že by dochádzalo k akejkoľvek lustrácii novinárov v čase, keď bol veliteľom spravodajskej jednotky alebo národnej jednotky finančnej polície. Zároveň však uviedol, že ak je dôvod na lustráciu osoby, či už novinára, policajta, alebo kohokoľvek, tak k nej môže dôjsť. "Bez ohľadu na jej spoločenské postavenie," doplnil.



Róbert Zaplatílek vyzdvihol svoje skúsenosti z inšpekcie. Počas vypočúvania sa ho pýtali poslanci na lustrácie aj pomoc farmárom na východe Slovenska. K lustráciám novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka sa vyjadrovať nechcel.



"Vo veci sa koná," vysvetlil. V súvislosti s farmármi povedal, že jeden policajt je obvinený, ďalšie veci sa preverujú. Zároveň uviedol, že polícia farmárom pomôcť chcela, poskytla iniciatívu, ale očakávala aj iniciatívu od samotných farmárov, ktorí podľa neho nemali čas.



Úrad inšpekčnej služby má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde. Do funkcie ho vymenuje vláda na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie vyberajú vo výberovom konaní, jeho vymenovanie tiež závisí od odporúčania brannobezpečnostného výboru.