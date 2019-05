Ústavnoprávny výbor vypočul ďalších uchádzačov o post ústavného sudcu

K. Čechová: Odôvodnenia rozhodnutí súdov by mali byť zrozumiteľnejšie

Na archívnej snímke kandidátka na post ústavného sudcu SR Katarína Čechová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Veľký počet exekúcií spôsobuje podľa Gerberyho aj finančná negramotnosť

Bratislava 2. mája (TASR) - Tajná voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR je podľa uchádzača o tento post Libora Duľu vhodná vzhľadom na to, "aby sa predišlo budúcej možnej vnútornej zaujatosti sudcov voči osobám alebo subjektom, ktoré tieto osoby reprezentujú". Verejná voľba má však zároveň podľa neho iný aspekt svojich predností. Členovia parlamentného ústavnoprávneho výboru vypočuli okrem Duľu ďalších dvoch uchádzačov, a to Michala Ďuriša a Dagmar Fillovú.Poslancov výboru zaujímala situácia na Najvyššom súde (NS) SR a vzťah Duľu, ktorý je predsedom kolégia NS, k Štefanovi Harabinovi. Sudca uviedol, že prišiel na NS v čase, keď bol Harabin jeho predsedom. Pripomenul však, že nie je jeho blízkym spolupracovníkom ani sympatizantom. Pripustil tiež úvahu o tom, či by sa mal vracať do súdnictva sudca, ktorý sa predtým stal súčasťou výkonu verejnej moci.Duľu navrhli predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská advokátska komora.Otázky poslancov pre ďalšieho uchádzača o post sudcu Ústavného súdu SR Michala Ďuriša smerovali najmä k jeho pôsobeniu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Pripomenul, že bezplatná zdravotná starostlivosť nemôže byť v štáte absolútna.pripomenul na margo spoplatnenia zdravotníckych pomôcok či liekov. Ďuriš mal odpovedať aj na otázku týkajúcu sa zákazu zisku zdravotných poisťovní. V tomto prípade člen predstavenstva VšZP pripomenul, že ochrana vlastníckeho práva ľudí, ktorí vložia svoje finančné prostriedky do podnikania poisťovní, v určitom zmysle prevažuje nad verejným záujmom, respektíve, že verejný záujem nie je až taký veľký. Tento fakt podľa neho konštatoval aj ÚS SR.Ďuriš absolvoval vypočúvanie po tretí raz. Nominovali ho Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská advokátska komora.Ako poslednú pred obednou prestávkou vypočuli členovia výboru Dagmar Fillovú z odboru legislatívy a milostí v Kancelárii prezidenta SR. Do funkcie ju nominovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Poslancov zaujímal jej názor na udeľovanie individuálnej milosti prezidentom SR, napríklad, či by mal prezident zohľadňovať výšku trestu osoby. Podľa Fillovej je táto kompetencia v rukách prezidenta. V otázke vymenovania generálneho prokurátora či sudcov Ústavného súdu SR prezidentom sa Fillová odvolala na nálezy a judikatúry ÚS, podľa ktorých by sa malo v takýchto prípadoch postupovať.Odôvodnenia rozhodnutí súdov by mali byť oveľa zrozumiteľnejšie, myslí si uchádzačka o post ústavného sudcu Katarína Čechová. Do funkcie ju navrhla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a Slovenská advokátska komora. Pred parlamentným ústavnoprávnym výborom sa už predstavili aj Pavol Boroň, Ladislav Duditš a Anton Dulak. Všetci štyria už absolvovali híring aj pred aprílovou voľbou kandidátov v parlamente.Čechová opätovne zopakovala, že je absolútne politicky, ekonomicky a spoločensky nezávislá a chce pracovať pre najvzácnejšieho klienta, ktorým je podľa nej štát.odpovedala Čechová na otázku otvoreností súdnictva vo vzťahu k verejnosti. Doplnila tiež, že sudca musí dôsledne dbať na to, aby nevyslovil právny názor na právnu otázku, ktorá môže byť v budúcnosti predmetom jeho rozhodovania.uviedla Čechová s tým, že vníma nevyhnutnosť poskytovania a pomáhania v právnej pomoci slabšej strane.odpovedal ďalší uchádzač Pavol Boroň na otázku, či môže prezident odmietnuť návrh na vymenovanie členov vlády. Boroň mal odpovedať aj na otázky týkajúce sa postojov súdov k dodržiavaniu ľudských práv. Boroňa na post ústavného sudcu nominoval nezaradený poslanec NR SR Rastislav Holúbek.Vnímanie nezávislosti súdnictva na Slovensku je opäť veľmi nízke, respondenti sa najviac obávajú politických zásahov do rozhodovania súdov, konštatoval ďalší uchádzač o funkciu sudcu Ústavného súdu SR Ladislav Duditš. Otázkou podľa neho je, či majú respondenti dostatok informácií o tejto problematike.Duditša do funkcie navrhli Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Notárska komora SR a Slovenská komora exekútorov. Pred výborom sa zároveň predstavil aj Anton Dulak, ktorý mal odpovedať na otázky týkajúce sa jeho životných hodnôt, ktorými sa riadi, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. Pripomenul, že na ochranu spotrebiteľa bolo prijatých viacero opatrení, vyzdvihol napríklad opatrenia voči úžere. Dulaka navrhla Notárska komora SR.Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR po obedňajšej prestávke vypočul ďalších dvoch uchádzačov o post ústavného sudcu Borisa Gerberyho a Martinu Jánošíkovú. Obaja sa uchádzali o tento post pred februárovou voľbou v parlamente.Súdnemu exekútorovi Borisovi Gerberymu poslanci položili otázku o veľkom množstve exekúcií. Zastavenie nevymožiteľných starých exekúcií je podľa Gerberyho jedným z riešení tejto situácie. Poukázal aj na skutočnosť, že finančná gramotnosť ľudí je podľa neho na nulovej úrovni.uviedol s tým, že ľudia často podľahnú tlaku konzumnej spoločnosti, čím pristupujú k nemožnosti splácať svoje dlhy.Gerbery tiež dodal, že deti by nemali byť dlžníkmi, v tomto prípade by mal podľa neho vyhrať "zdravý rozum".uviedol. Do funkcie ústavného sudcu ho navrhla Slovenská komora exekútorov.Jánošíkovú, ktorá sa profesijne venuje európskemu právu, nominovala Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pri svojom predstavení uviedla, že môže zúročiť svoje praktické skúsenosti na zlepšenie fungovania Ústavného súdu SR.Podľa Jánošíkovej je nepochybne potrebné chrániť nezávislosť súdnej moci a táto otázka má byť súčasťou materiálneho jadra ústavy. V prípade rozhodnutia Ústavného súdu SR o nesúlade ústavného zákona s ústavou v súvislosti s previerkami sudcov však podľa nej vyplynula otázka, či neexistovala iná možnosť riešenia tejto veci.