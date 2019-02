NS SR stále nemá všetky znalecké posudky k zdravotnému stavu Jozefa M.

Podnikateľa Jozefa M. predsedníčka trojčlenného senátu NS SR Gabriela Šimonová 28. marca 2018 pre zlý zdravotný stav vylúčila na samostatné konanie.

Bratislava 14. februára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR doteraz stále nedisponuje všetkými znaleckými posudkami týkajúcimi sa zdravotného stavu podnikateľa Jozefa M., ktorý je obžalovaný v kauze podvodu voči nebankovým subjektom a je vylúčený na samostatné konanie.



"V súčasnosti najvyšší súd nedisponuje všetkými znaleckými posudkami. Napriek urgovaniu zo strany predsedníčky senátu súdu nebol doručený posledný zo štyroch posudkov, bez ktorého nie je možné uzavrieť znalecké dokazovanie vo veci, či obžalovanému Jozefovi M. zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí," uviedla vo štvrtok na otázku TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Pôvodne mal mať NS SR k dispozícii všetky posudky do konca septembra, keď o predĺženie lehoty požiadal jeden zo štyroch znalcov.



V trestnej veci Jozefa M. predsedníčka senátu NS SR uznesením koncom júna minulého roku pribrala do znaleckého skúmania štyroch znalcov v odbore zdravotníctva a farmácie. Znalecké posudky zo strany troch znalcov NS SR boli postupne doručované. Teda aktuálne nie je stále možné uzavrieť znalecké dokazovanie, či obžalovanému Jozefovi M. zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí, predmetom ktorého je rozhodnutie o jeho odvolaní, ktoré podal proti prvostupňovému rozsudku. Až po dodaní všetkých posudkov a podľa výsledku znaleckého dokazovania bude súd postupovať ďalej v zmysle Trestného poriadku.



Podnikateľa Jozefa M. predsedníčka trojčlenného senátu NS SR Gabriela Šimonová 28. marca 2018 pre zlý zdravotný stav vylúčila na samostatné konanie. Pôvodne ho vtedy mala na verejné zasadnutie eskortovať polícia. Tá to však pre lekárske správy a práceneschopnosť urobiť nemohla.



V ten istý deň tento senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu voči nebankovkám BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Pachinger si trest odpykáva, keď ho zadržala polícia v Justičnom paláci na inom pojednávaní. Brtvu zadržali zase v Trnave, ale aktuálne je už podmienečne prepustený na slobodu.



Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovkám Špecializovaný trestný súd v Pezinku.