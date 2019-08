NÚDCH: Nová mobilná aplikácia pomôže rodičom aj v urgentných prípadoch

Aplikácia je jednoduchá a priaznivo používateľsky nastavená. Stačí, ak si ju rodič stiahne do mobilu, a ak nastane krízová situácia, môže ju okamžite riešiť.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Nová mobilná aplikácia pomôže rodičom lepšie sa zorientovať pri zdravotných problémoch ich detí. Vo štvrtok ju predstavili v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH). Jedinečnú aplikáciu zatiaľ nepoužíva žiadna iná detská nemocnica na Slovensku. Financovaná bola z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sumou vo výške 43.000 eur bez DPH.



Generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela priblížil, že motiváciou na vznik takejto aplikácie boli skúsenosti lekárov na oddelení urgentného príjmu a tiež trápenie rodičov v súvislosti so zhoršeným zdravotným stavom ich dieťaťa. "Preto sme vyvinuli aplikáciu, ktorá im pomôže správne reagovať nielen v život ohrozujúcich situáciách a vážnych stavoch, ale ich aj upokojí, ak má napríklad dieťa teplotu krátky čas a bez príznakov," povedal.



Aplikácia je jednoduchá a priaznivo používateľsky nastavená. Stačí, ak si ju rodič stiahne do mobilu, a ak nastane krízová situácia, môže ju okamžite riešiť. "Sú v nej vložené identifikátory a databázy konkrétnych detí, ktoré sú v starostlivosti používateľa aplikácie, ktorá mu poskytne niekoľko služieb. Najdôležitejšia je tá, ktorá rodiča upozorní na to, kedy a ako správne začať dieťa resuscitovať," vysvetlil primár oddelenia urgentného príjmu Marcel Brenner.



Rovnako môže rodičom pomôcť v hodnotení príznakov zdravotného stavu či naliehavosti vyšetrenia. Podľa lokalizácie používateľa nasmeruje aj k najbližšiemu poskytovateľovi ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).



Tvorcovia pripomínajú, že aplikácia môže mať aj používateľské nedostatky. Testovali ju takmer počas jedného roka. Preto sa v NÚDCH budú snažiť prípadné pripomienky zapracovať. Slúži aj ako informačný portál, na ktorom bude ústav zverejňovať všetky dôležité rady pre rodičov. Tí tak nebudú musieť hľadať informácie na internete.