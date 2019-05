NÚDCH: Pády detí z výšky pribúdajú, najčastejšie z manželskej postele

Mesačne nám na urgentný príjem príde viac ako 4000 pacientov, z toho je takmer 160 detí do troch rokov s úrazom spôsobeným pádom z výšky, priblížil generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela.

Bratislava 17. mája (TASR) - Počet detských pacientov po páde z výšky v poslednom období výrazne vzrástol. Upozorňujú na to lekári z urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Najväčší nárast je podľa nich u detí do troch rokov, oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich po páde ošetrili o 70 percent viac.



"Mesačne nám na urgentný príjem príde viac ako 4000 pacientov, z toho je takmer 160 detí do troch rokov s úrazom spôsobeným pádom z výšky," priblížil generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela. Najčastejšie deti padajú z manželskej postele, zhruba štvrtinu takýchto detí musia aj hospitalizovať. Časté sú aj pády z kočíka, prebaľovacích pultov alebo nárazy do objektov.



"Situácia je alarmujúca a je potrebné s tým niečo robiť," myslí si lekárka Kliniky detskej chirurgie (KDCH) Daniela Šandorová. Rodičom odporúča zamerať sa na prevenciu - nenechávať deti ani chvíľu bez dozoru, vo vajíčku a v sedačke ich vždy pripútať. "Ak rodič musí dieťa na chvíľu opustiť, je lepšie ho zobrať so sebou alebo ho uložiť na bezpečné miesto do postieľky, ohrádky alebo na hrubú deku na zem," radí.



Keď už k pádu došlo a rodič má akékoľvek obavy, odborníci odporúčajú radšej navštíviť lekára. "Všímať si treba hlavne zmeny správania, či je prítomné bezvedomie, vracanie, opuch na hlavičke, rana, prípadne iné príznaky. Čím je dieťa menšie, tým sú riziká väčšie a je lepšie, keď dieťa vidí lekár," vysvetľuje Šandorová.



Najčasenejším poranením pri pádoch z výšky je podľa lekárky otras mozgu, s ktorým musí byť dieťa hospitalizované a sledované, časté sú aj zlomeniny lebky. Vážne úrazy, akým sú vnútrolebečné poranenia, si z vyžadujú monitoring na intenzívnej starostlivosti, v niektorých prípadov aj operačnú liečbu.



Deti podľa lekárky padajú na hlavu aj z fyziologických dôvodov - ich hlava je proporčne k zvyšku tela väčšia. K pádom sú tiež náchylné preto, že skúmajú svet. Dôležitú úlohu však podľa nej hrajú aj rodičia. "Možno je to aj rýchlou dobou, ľudia sa ponáhľajú, pozerajú do telefónov, komunikujú na sociálnych sieťach," myslí si Šandorová.