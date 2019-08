NÚDCH: Počas leta pribúda detí intoxikovaných alkoholom

Čo sa týka veku, ide najmä o deti vo veku 15 rokov a staršie.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Počas leta, v porovnaní s ostatnými ročnými obdobiami, v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) počet detí intoxikovaných alkoholom stúpa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



"Nárast sledujeme už pred koncom školského roka, kedy sa deti už menej učia a viac času trávia mimo školy aj domova. Počas udalostí, akými sú vysvedčenia, predĺžené víkendy, sviatky, rôzne festivaly a iné, mávame aj dve či tri opité deti za jeden deň. V priemere je to zhruba desať detí mesačne, čo je počet detí porovnateľný s minulým rokom," priblížila.



Čo sa týka veku, ide najmä o deti vo veku 15 rokov a staršie. Pomer chlapcov a dievčat je podľa Kamenickej vyrovnaný. Pracovníci NÚDCH však pripomínajú, že rizikovým obdobím z hľadiska intoxikácií alkoholom sú aj prvé septembrové týždne, kedy sa deti stretnú po dlhšom období a chcú to osláviť v skupine rovesníkov.



"Väčšina alkoholom intoxikovaných detí sa lieči ambulantne - na expektačnej časti oddelenia urgentného príjmu. V prípadoch, kedy nešlo iba o požitie alkoholu, ale boli pridružené vážnejšie úrazy alebo otravy liekmi či inými drogami, pacienti sú hospitalizovaní," doplnila hovorkyňa národného ústavu.



Lekári poukázali aj na to, že pri intoxikácii alkoholom hrozia poruchy vedomia a z toho vyplývajúce zdravotné riziká, akými sú vdýchnutie žalúdočného obsahu do pľúc s rizikom udusenia, podchladenie, rozvrat vnútorného prostredia a v neposlednom rade aj zvýšené riziko úrazov.