NÚDCH sa snaží odbúrať strach detí z nemocničného prostredia a lekárov

Bratislava 17. júla (TASR) – Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) sa snaží, aby detskí pacienti nemali z nemocničného prostredia a z lekárov strach a stres. Spustil preto nový typ tzv. terapeutickej komunikácie, ktorý je určený nielen pre najmenších, ale snaží sa odbúrať aj záťaž rodičov. Projekt predstavili zástupcovia ústavu v stredu na tlačovej konferencii.



Generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela priblížil, že takýmto spôsobom chcú zvýšiť štandard služby aj mimo poskytovania zdravotnej starostlivosti. Chápe, že pre rodiča je dieťa to najdôležitejšie, čo má a preto aj jeho zdravie prevyšuje akékoľvek iné hodnoty. "Môžete nám veriť, že každý jeden detský pacient je pre nás najvyššia priorita. Chceme pre nich ešte viac. To, že poskytujeme špičkovú zdravotnú starostlivosť, berieme ako samozrejmosť, ale vieme urobiť oveľa viac," vysvetlil.







Špecialisti národného ústavu pre malého pacienta preto pripravili sériu videí, ktorými dieťa sprevádza nemocnicou. Prednostka Detskej kliniky NÚDCH Ľudmila Podracká povedala, že takto sa snažia hravou a najmä zrozumiteľnou formou vysvetliť a ukázať najmenším pacientom jednotlivé medicínske úkony, ktoré sa v nemocnici vykonávajú. "Deti majú prirodzené obavy z toho, čo ešte nezažili a nepoznali. Strach z neznáma nepomáha krehkej detskej psychike, preto veríme, že novým komunikačným prístupom dokážeme deti presvedčiť, že nemocnice sa netreba báť," spresnila.







Pre rodičov sú zasa pripravené edukačné články, videá aj rozhovory s najlepšími odborníkmi v rámci ústavu. "Ideálne je, keď si rodič v pokoji vie spolu s dieťaťom pozrieť video, kde mu opätovne buď my alebo zasa rovesníci detí zrozumiteľne vysvetlia jednotlivé úkony," uviedol primár Kliniky detskej chirurgie Igor Bérer, ktorý pripomenul, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je aj o správnej komunikácii.



Ako Kužela priblížil pre TASR, aktuálny projekt komunikácie vznikol svojpomocne. "Stačí len naozaj chcieť a nájsť nadšených ľudí spomedzi našich zamestnancov, ktorí vedia urobiť takúto úžasnú robotu. Malí herci sú deti našich zamestnancov a kamarátov a scenár píše sám život, dramaturgiu a produkciu si robíme sami a grafiky a animácie nám robia šikovné študentky, ktorým za ich ochotu ďakujeme," dodal.



NÚDCH plánuje čoskoro spustiť aj inovatívnu mobilnú aplikáciu, ktorá by bola rodičom nápomocná. Tá by im mala pomôcť rozhodnúť sa, či ich dieťa patrí na urgentný príjem, alebo dokážu prejavy choroby zvládnuť v domácom prostredí.