NÚSCH oslavuje 20 rokov od prvej transplantácie srdca

Bratislava 20. marca (TASR) - Na Slovensku uplynie 20 rokov od prvej transplantácie srdca. Tento operačný výkon vtedy v noci z 20. na 21. marca 1998 podstúpil v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) 58-ročný Štefan Petrík.



Prvú transplantáciu srdca v ére samostatného Slovenska vykonal lekársky tím pod vedením profesora Viliama Fischera. "Pacient z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka. Nezomrel pritom na srdcové ochorenie," pripomenul na tlačovej konferencii generálny riaditeľ NÚSCH Mongi Msolly.



Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil v roku 1998 profesor Juraj Fabián. Pod jeho vedením vtedy vznikla pracovná skupina Transplantácia srdca. NÚSCH má odvtedy za sebou 311 úspešných transplantácií srdca, ide o 299 dospelých a 12 detí. Srdcový ústav od roku 1988 prebral i 72 Slovákov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí. Na čakacej listine na transplantáciu je vyše 50 pacientov.



Množstvo transplantácií od roku 1998 by mohol byť vyššie, problémom je však nedostatok darcov, upozornil Msolly. "Počet transplantácií srdca na Slovensku stagnuje v poslednej dobe na približne 2O ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov," doplnila Eva Goncalvesová, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH.



Komplikácie podľa nej spôsobuje, že niektoré menšie nemocnice neidentifikujú potenciálneho darcu srdca. Veľakrát sa nájdu i rodiny, ktoré s transplantáciou nesúhlasia, hoci v tejto veci platí predpokladaný súhlas darcovstva. V počte transplantácií na milión obyvateľov však Slovensko na tom nie je v porovnaní s inými európskymi krajinami najhoršie, "je takým priemerom", hoci štát v tejto oblasti vynakladá veľa úsilia.



Transplantácia srdca je štandardnou liečebnou metódou inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje, ide o celosvetový trend. Rozsah skúseností i výsledky transplantácie srdca sú podľa Goncalvesovej porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe, "hoci dlhé roky fungoval v provizórnych podmienkach".



Transplantácia srdca trvá v priemere tri až päť hodín, je to však individuálne. Dĺžka života po takomto operačnom zákroku je podľa lekárov individuálna, sú i takí, ktorí po ňom žijú aj viac ako 20 rokov.