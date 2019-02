NÚSCH prvýkrát odvysiela do zahraničia naživo výkony z operačnej sály

Lekári Petr Vařejka spolu so Štefanom Patakym z oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH budú prezentovať výkony na žilovom a tepnovom systéme, priblížila hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.

Bratislava 25. februára (TASR) – Národný ústav srdcových chorôb (NÚSCH) po prvý raz v histórii Slovenska odvysiela naživo zákroky z operačnej sály do zahraničia. Stať sa tak má pri príležitosti 44. medzinárodného angiologického kongresu v Prahe. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚSCH Soňa Valášiková.



"V rámci kongresu sa uskutočnia priame prenosy rôznych katetrizačných výkonov. Lekári Petr Vařejka spolu so Štefanom Patakym z oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH budú prezentovať výkony na žilovom a tepnovom systéme," priblížila.



Hlavnou náplňou kongresu je cievna medicína. Podujatie sa začne vo štvrtok (28. 2.) a potrvá do soboty (2. 3.).