NÚSCH zakúpil nový CT prístroj vhodný aj pre detských pacientov

Na Klinike diagnostickej a intervenčnej rádiológie Národného ústavu srdcových chorôb dnes uviedli do prevádzky nový CT prístroj poslednej generácie (na snímke). Bratislava, 28. mája 2019.

Nové CT podľa ministerky zdravotníctva SR A. Kalavskej zlepší diagnostiku a skráti čakanie pacientov.

Bratislava 28. mája (TASR) – Ministerka zdravotníctva (MZ) SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) tvrdí, že nový CT prístroj v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb (NÚSCH) je jeden z najšpičkovejších v Európe. Nové CT podľa nej zlepší diagnostiku a skráti čakanie pacientov.



"Tento prístroj je jeden z najšpičkovejších CT prístrojov, ktoré sú v súčasnosti v Európe a ja som veľmi rada, že pokračuje naša komplexná prístrojová obnova do našich špičkových nemocníc," hovorí Kalavská s tým, že podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky je takýchto kvalitných prístrojov v Európe len sedem.



Prístroj je podľa ministerky špecializovaný na vyšetrenia srdca a ciev, avšak dokáže kvalitne zobraziť všetky časti tela.



Celková cena je podľa hovorkyne MZ Zuzany Eliášovej 1,151 milióna eur bez DPH s dvojročným servisom. Je tak podľa rezortu zdravotníctva o 100.000 eur nižšia ako cena obdobného prístroja v Česku.



Kalavská chce z NÚSCH vybudovať špičkové pracovisko, pokiaľ ide o jeho vybavenie a personál. "Som veľmi rada, že tento nový prístroj pomôže urýchliť tok pacientov v NÚSCH. Vďaka novému prístroju tu bude väčšia priepustnosť pacientov a skrátia sa čakacie doby," spresnila.



Dodala, že koncom roka 2019 plánujú otvoriť novú dostavbu NÚSCH. Zahŕňať bude detské kardiocentrum, ktoré bude nové CT takisto využívať. Aj vzhľadom na to boli špecifikácie prístroja konštruované tak, aby "tento prístroj vyhovoval detskému pacientovi v dávke žiarenia", ktoré by tak malo byť minimálne.