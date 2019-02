Nadácia Zastavme korupciu: Vo výstupoch sa opierame o zákonné zdroje

Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

Bratislava 14. februára (TASR) – Nadácia Zastavme korupciu (NZK) tvrdí, že sa vo svojich výstupoch vždy opiera len o zákonné zdroje. Reagovala tak na stredajšie (13. 2.) vyjadrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, že na stretnutí so zástupcami sekcie vedy a techniky preukázala, že disponuje informáciami z hodnotiaceho systému pred ich zverejnením, "pričom jej predstavitelia neboli ochotní vysvetliť, akým spôsobom informácie získali".



Nadácia potvrdila, že jej zástupcovia sa 9. januára stretli v súčasnosti s už odvolaným šéfom sekcie vedy a techniky rezortu školstva Marekom Hajdukom a jeho zástupcom Róbertom Szábom. "Bolo to potom, ako ministerstvo uzavrelo zmluvy s firmami, ktoré žiadali o stimuly na vedu. Oficiálne výsledky hodnotenia žiadateľov však neboli známe ani dva týždne po podpise zmlúv a ich zverejnení v centrálnom registri. Po medializácii celej kauzy NZK dostala fotografie zle čitateľnej tabuľky, v ktorej boli názvy firiem, prepísané body a ručne vyznačení úspešní žiadatelia," uvádza sa v stanovisku NZK.



Nadácia tvrdí, že sa predstaviteľov ministerstva pýtala, či ide o autentickú tabuľku z procesu hodnotenia. "Tí to popreli. Zamestnanci ministerstva vedeli, že nadácia má informácie od tretej osoby, pôvodný zdroj však nepozná. S informáciami z tabuľky nadácia ďalej nepracovala, keďže ministerstvo jej autenticitu nepotvrdilo," píše sa v stanovisku NZK.



"Je zvláštne, že po mesiaci sa ministerstvo snaží práve cez toto spochybniť prácu a dobré meno NZK, ktorá upozornila na viaceré nezrovnalosti pri rozdeľovaní stimulov. Ak teraz priznáva, že tabuľka s ručne označeným poradím môže byť súčasťou oficiálneho hodnotenia, vyvoláva to len ďalšie pochybnosti, či ním niekto nemanipuloval," dodala riaditeľka NZK Zuzana Petková.



Rezort školstva v stredu (13.2.) avizoval, že navrhne nadácii účasť na činnosti monitorovacích orgánov. Takúto výzvu podľa Martina Suchého z nadácie do štvrtku nedostali. Podľa jeho slov rovnako ministerstvo stále nesprístupnilo väčšinu vyžiadaných informácií týkajúcich sa stimulov.



Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniaze "od buka do buka".