O azyl v SR požiadalo od začiatku roka do konca augusta 124 osôb

Celkovo by malo byť v súčasnosti v troch táboroch na Slovensku okolo 30-35 migrantov.

Bratislava 9. novembra (TASR) - O azyl na Slovensku požiadalo od začiatku roka 2018 do konca augusta 124 osôb, zatiaľ ho udelili dvom osobám. Informovala o tom riaditeľka Odboru migrácie a integrácie Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR Petra Achbergerová.



Celkovo by malo byť v súčasnosti v troch táboroch na Slovensku okolo 30-35 migrantov. Podľa Achbergerovej patria tieto osoby medzi tých, ktorí požiadali o azyl. Ministerstvo v súčasnosti preveruje dôvody ich žiadostí. Z celkového počtu žiadostí okrem dvoch udelení azylu poskytlo MV doplnkovú ochranu desiatim osobám. Riaditeľka odboru ozrejmila, že ľudia s medzinárodnou ochranou môžu na Slovensku pracovať, chodiť do školy a normálne sa začleňovať. Okrem práva voliť v parlamentných voľbách majú mať tie isté práva ako Slováci.



"Ak niekto vyhlási, že je utečenec na Slovensku, musí požiadať o azyl. Ide do záchytného tábora v Humennom, kde je približne 30 dní, kde sa robia prvotné úkony, overuje sa, či je zdravý, robí sa zdravotná prehliadka a bezpečnostné zložky ho preverujú," popísala prvotné procesy prijatia migrantov Achbergerová. Ďalej sa podľa nej realizuje takzvaný pohovor o udelenie azylu, kedy sa pracovníci ministerstva pýtajú na dôvody jeho žiadosti. Následne sa podľa jej slov prísne preveruje pravdivosť všetkých informácií.



"Ak sa preukáže, že osoba spĺňa dôvody buď na udelenie azylu, alebo doplnkovej ochrany, čo je iný štatút medzinárodnej ochrany, tak dostane medzinárodnú ochranu a náš úrad mu pomáha s integráciou," vysvetlila. Pri zabezpečovaní procesu integrácie pomáha úradu aj európsky Fond pre azyl, migráciu a integráciu, ale tiež rôzne mimovládne organizácie a občianske združenia ako napríklad Adra v Bratislave a Marginal v Košiciach.



V minulom roku evidovalo ministerstvo 166 žiadostí o azyl na Slovensku. Udelených bolo 29 azylov a 25 doplnkových ochrán, medzinárodná ochrana bola poskytnutá 54 osobám.