O. Dostál: Odporúčania ombudsmanky parlament neberie dostatočne vážne

Poslanec tiež ocenil činnosť Patakyovej, ktorá sa podľa neho snaží ísť cestou svojej predchodkyne Jany Dubovcovej, keď sa snaží upozorňovať na porušovanie ľudských práv a aktívne zjednať nápravu.

Bratislava 20. mája (TASR) - Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) počas diskusie k správe o činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej ocenil odporúčania, ktoré adresovala Národnej rade SR. Zároveň vyjadril sklamanie nad tým, že parlament tieto odporúčania neberie dostatočne vážne.



Podľa Dostála sa dajú mnohé odporúčania implementovať zmenou legislatívy. "Chcem oceniť aj tie odporúčania, ktoré sú adresované národnej rade, lebo mnohé z tých vecí môžeme ovplyvniť práve my ako zákonodarný orgán práve tým, že upravíme legislatívu," priblížil a zároveň vyjadril sklamanie a nespokojnosť s tým, ako parlament pristupuje k týmto záverom a odporúčaniam.



Poslanec tiež ocenil činnosť Patakyovej, ktorá sa podľa neho snaží ísť cestou svojej predchodkyne Jany Dubovcovej, keď sa snaží upozorňovať na porušovanie ľudských práv a aktívne zjednať nápravu. Špeciálne ocenil pozornosť, ktorú ombudsmanka vo svojej činnosti venuje skupinám ľudí, ktoré sú znevýhodnené alebo sa nachádzajú v postavení, keď nemôžu uplatňovať všetky práva.



Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Alena Bašistová (nezaradená) reagovala na slová Patakyovej, ktorá v správe poukazuje na nedostatočnú aktivitu úradov a prenášanie povinností na obec. Podľa Bašistovej obci zo zákona vyplýva súčinnosť pri sociálnych témach. "Napríklad povinnosti obce spolupôsobiť pri úprave a obnovení rodinných pomerov dieťaťa v sebe zahŕňa aj to, čo podľa správy bola ako keby nadpráca obce," uviedla Bašistová.



Bašistová poukázala na potrebu pozrieť sa na určité prípady individuálne. "Uviedli ste príklad sprostredkovania bývania matke s deťmi. Nie je možné tvrdiť, že je len chybou úradu, že rodina nemala vhodné bývanie, pretože toto nemajú úrady v pôsobnosti, zabezpečovať bývanie rodinám," reagovala Bašistová na ombudsmanku.



Kancelária Patakyovej vlani identifikovala 178 porušení základných práv a slobôd. Vyplýva to z jej správy za rok 2018, ktorú v pondelok prezentovala v pléne. Za problematické považuje najmä oblasti ochrany práv detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, napríklad marginalizovaných komunít alebo LGBTI ľudí. Dlhodobo kritickou oblasťou je podľa nej súdnictvo.



Kancelária ombudsmanky sa venovala aj prístupu k vzdelávaniu, vymaneniu sa z generačnej chudoby, policajným postupom či umiestňovaniu zadržaných ľudí do nedôstojných vyhradených priestorov. V správe pripomína Patakyová aj dve podania na Ústavný súd SR.