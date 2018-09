O duševné zdravie na Slovensku nie je záujem, zhodujú sa odborníci

Detský psychiatrický stacionár nie je na Slovensku ani jeden.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Psychiatria na Slovensku čelí mnohým problémom. Ústavné zariadenia pre psychiatrickú starostlivosť majú zastarané vybavenie, psychiatrické ambulancie sú nerozvinuté a je ich málo. "Na vyšetrenie u psychiatra čakáte v priemere sedem týždňov," uviedla prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková.



Je taktiež málo psychiatrických stacionárov, kde by sa pacienti mohli liečiť a pritom by neboli vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia. Detský psychiatrický stacionár nie je na Slovensku ani jeden.



Medzi ďalšie problémy, ktoré Izáková spomenula, patria chýbajúce diagnostické a liečebné štandardy v psychiatrii, nepreplácanie liečby poisťovňami, ale aj chýbajúce dotácie do vzdelania psychiatrov. Psychiatrická starostlivosť nie je podľa nej dostatočne prepojená so sociálnymi službami. Psychiater Peter Breier dodal, že nie je výnimočné, keď má psychiater denne až 30 pacientov.



"Ďalším problémom je, že v týchto dňoch sa psychiatrická klinika v nemocnici v bratislavskom Ružinove bude zlučovať s tou v Petržalke, čím sa stratí 25 lôžok," povedal Breier. Pritom ružinovská psychiatrická klinika je moderne vybavená a školia sa tam psychiatri z celého Slovenska.



"Chýbajú nám tiež telefonické linky dôvery. Kedysi jednu prevádzkovala Liga za duševné zdravie, no bola závislá len od sponzorov a museli sme ju zrušiť," doplnil Breier. Financie, predovšetkým na zaplatenie dostatočného množstva lekárov, sú teda podľa neho hlavným problémom slovenskej psychiatrie.



Situáciu chce pomôcť zmeniť Liga za duševné zdravie kampaňou Vyliečme nezáujem. "Chceme upozorniť spoločnosť, že jednotlivci aj inštitúcie, ministerstvá, úrady a celá spoločnosť by mali venovať duševnému zdraviu viac pozornosti," uviedol Breier a pripomenul, že 10. októbra je Svetový deň duševného zdravia.



Tento deň sa pripomína od roku 1992 a ročník 2018 bude špeciálne zameraný na duševné zdravie detí a mládeže. V období dospievania totiž vzniká väčšina duševných porúch a choroby sú podľa Izákovej často zamieňané za pubertálne prejavy.



Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia Liga za duševné zdravie každoročne organizuje finančnú zbierku Nezábudka. "Hlavné zbierkové dni sú tento rok 3. až 7. októbra," uviedla koordinátorka zbierky Daniela Kevélyová. V týchto dňoch možno v uliciach 60-tich miest Slovenska stretnúť okolo 2000 dobrovoľníkov s oranžovo-červenými pokladničkami, ktorí okrem symbolických nezábudok budú rozdávať aj edukačné letáčiky o duševných poruchách.