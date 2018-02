VIDEO: O EÚ je treba hovoriť viac aj pre propagandu, tvrdí A. Kiska

Vo svojom prejave zároveň pripomenul, k čomu sa najvyšší ústavní činitelia zaviazali podpisom spoločnej deklarácie v októbri minulého roka.

Bratislava 22. februára (TASR) – O Európskej únii je potrebné hovoriť viac aj preto, že sa v slovenskej politike ozývajú hlasy, ktoré členstvo SR v Únii priamo alebo nepriamo spochybňujú. Taktiež sa do verejnej diskusie zapája propaganda, ktorá podporuje nacionalistické a extrémistické politické prúdy a pomáha im zosilňovať vplyv na verejnú mienku. Prezident SR Andrej Kiska na to upozornil vo svojom príhovore vo štvrtok na Národnom konvente o EÚ na Bratislavskom hrade.



"Nemôžeme to podceňovať. Súčasnú podporu občanov nemôžeme brať za samozrejmosť," uviedol prezident, pričom zároveň poukázal na jeden z posledných prieskumov, podľa ktorého takmer 70 percent Slovákov podporuje členstvo SR v EÚ.







Vyzdvihol, že Slovensko patrí medzi najprosperujúcejšie a najbezpečnejšie časti sveta. "Dobrovoľne sme sa rozhodli byť súčasťou úžasného projektu európskej spolupráce, ktorý priniesol na európsky kontinent mier a prosperitu. To je miesto, kam patríme. To je budúcnosť, ktorú chceme zaistiť pre našich občanov. Preto musíme byť schopní a ochotní trvať na našich hodnotách, verejne ich obhajovať a posilňovať význam a zmysel politických deklarácií aj reálnymi skutkami," zdôraznil.



Prezident Kiska poukázal i na to, že napriek zlepšeniu kvality života Slovákov vďaka členstvu v EÚ zaznieva o tejto organizácii málo dobrého. "Namiesto toho počúvame o zlom Bruseli, aj o tom, ako nám berie našu suverenitu. Že strácame to naše, slovenské. Presne opak je pravdou," spresnil.



Vo svojom prejave zároveň pripomenul, k čomu sa najvyšší ústavní činitelia zaviazali podpisom spoločnej deklarácie v októbri minulého roka. "Jednoznačne sme v nej potvrdili, že strategickým záujmom SR je pokračovať v proeurópskej a proatlantickej orientácii. Zhodli sme sa, že členstvo v Európskej únii, ako aj členstvo v NATO je základom našej bezpečnosti, stability a prosperity. Je v súlade s našimi základnými hodnotami. Zaviazali sme sa, že budeme o prioritách našej krajiny hovoriť zodpovedne a jedným jazykom doma aj v zahraničí. Potvrdili sme, že Slovensko má prispievať k stabilite a jednote Európskej únie a chce byť súčasťou ďalšej integrácie," konštatoval.