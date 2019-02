O Ficovej kandidatúre na ústavného sudcu sa bude hovoriť vo štvrtok

Ústavnoprávny výbor pri predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi neprijal stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa, alebo nie.

Bratislava 6. februára (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR bude o kandidatúre predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ústavného sudcu hovoriť vo štvrtok o 8. h. Informoval o tom na sociálnej sieti opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS s tým, že výboru prišli ďalšie dokumenty od Fica.



Fico má dokladovať materiálmi svoju právnickú prax, ktorá mu podľa opozície chýba. Podľa materiálov zverejnených na sociálnej sieti Fico vyučoval od septembra 2000 do januára 2002 na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, podmienkou na toto pôsobenie bolo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore právo.



"Náplň predmetu (ľudské a občianske práva, pozn. TASR) vyžadovala od prednášateľa kvalifikáciu vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v odbore právo a hlbšie znalosti viacerých právnych disciplín vrátane ústavného a medzinárodného práva," píše sa v potvrdení o praxi z Katedry politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty (FF) UKF.



V akademických rokoch 1999/2000 a 2000/2001 učil na Právnickej fakulte (PF) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predmet vnútroštátne a medzinárodné garancie ochrany ľudských práv. Aj tu uvádzajú, že bolo potrebné právnické vzdelanie. "Tento typ odborných predmetov na PF UMB v Banskej Bystrici vždy zabezpečovali výlučne pedagógovia s ukončeným právnickým vzdelaní," uvádza sa v dokumente z PF UMB. V hodnotení pedagogickej činnosti v tejto škole sa píše, že Fico patrí medzi renomovaných odborníkov v uvedenej oblasti.



Fico ďalej predložil potvrdenie Strediska pre obete trestných činov, kde od júla 2001 do júna 2003 bezplatne poskytoval pomoc a odborné právne poradenstvo pre niektorých klientov občianskeho združenia, ktorými boli obete rôznych trestných činov. Opätovne dodal podpísané potvrdenie o pedagogickej činnosti na Katedre politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, ktoré bolo na účely habilitácie.



Ústavnoprávny výbor pri predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi neprijal stanovisko o tom, či zákonné podmienky na ústavného sudcu spĺňa, alebo nie. Zasadať bude v tejto veci opäť, lebo predseda NR SR Andrej Danko (SNS) trvá na tom, že musí aj pri expremiérovi nejako rozhodnúť tak, ako to urobil pri zvyšných 39 kandidátoch. A to ešte pred samotnou voľbou v pléne.



Rozprava predchádzajúca voľbe kandidátov na ústavných sudcov sa začne vo štvrtok 7. februára popoludní po Hodine otázok a interpeláciách. Ešte predtým pred poslancov predstúpi prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa chce vyjadriť k voľbe.



Úlohou poslancov je zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie deväť nových ústavných sudcov. Tým doterajším sa končí funkčné obdobie v polovici februára.