O mandát europoslanca sa uchádza o 12 kandidátov menej

Bratislava 24. mája (TASR) – O mandát europoslanca sa v sobotňajších voľbách uchádza o 12 kandidátov menej oproti pôvodným 348 kandidátom. Uchádzači sa mohli vzdať alebo byť odvolaní najneskôr 48 hodín pred začatím volieb. Ich mená na kandidátnych listinách ostávajú, zoznam nekandidujúcich bude zverejnený v každej volebnej miestnosti. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie Ministerstva vnútra SR.



Do štvrtka (23. 5.) do 7.00 h sa mohol kandidát vzdať svojej kandidatúry prípadne ho mohla odvolať politická strana alebo koalícia, ktorá ho nominovala. "Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry muselo byť v tejto lehote doručené Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán," uviedla Friese.



Všetci dvanásti kandidáti sa vzdali alebo boli odvolaní až po zaregistrovaní kandidátnych listín, preto podľa rezortu vnútra údaje o odstúpenom kandidátovi na hlasovacom lístku ostávajú. "Ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada," dodala Friese.



Zoznam kandidátov, ktorí sa svojej kandidatúry vzdali alebo boli odvolaní, zverejnil rezort vnútra na svojom webe. "Tento zoznam bude zverejnený aj v každej volebnej miestnosti za zástenou, prípadne aj pred vchodom do volebnej miestnosti, aby sa s ním voliči mohli oboznámiť ešte pred vykonaním volebného aktu," doplnila Friese.



V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.