O. Matej: Chaos okolo brexitu deštruuje EÚ

Ak sa Británia napokon po voľbách rozhodne ostať v Únii, Matej by situáciu riešil neuplatnením mandátu britských poslancov v nasledujúcom volebnom období.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Európska únia sa nikdy nestane rešpektovanou veľmocou, pokiaľ nebude dodržiavať pravidlá, ktoré si sama stanovila. V súvislosti s posúvaným termínom brexitu to povedal predseda strany Doprava kandidujúcej v nadchádzajúcich eurovoľbách Ondrej Matej.



Vo vzťahu k posúvanému odchodu Veľkej Británie z Únie podpredseda strany Marián Damankoš skonštatoval, že je to aj otázka samotnej myšlienky Európskej únie a európskej integrácie. "Šliapeme si po vlastných pravidlách a nie sme schopní rešpektovať to, na čom sa dohodneme," myslí si Damankoš.



Za ďalší problém považuje to, že nie sú jasne stanovené pravidlá, za akých sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Posunutím brexitu podľa jeho názoru vzniká chaos. Za otázne považujú to, čo sa stane s počtom europoslancov zvolených v májových eurovoľbách po konečnom rozhodnutí o brexite. Ak sa Británia napokon po voľbách rozhodne ostať v Únii, Matej by situáciu riešil neuplatnením mandátu britských poslancov v nasledujúcom volebnom období. Jasné sankcie podľa jeho názoru prispievajú k dodržiavaniu pravidiel.



Obaja zdôraznili, že Slovensko už v súvislosti s Európskou úniou ukázalo, že vie zaujať jednoznačný postoj - "keď hlasovaním o eurovale uprednostnilo spoločné záujmy Európskej únie, aj keď ho to stálo pád vlády Ivety Radičovej". Preto si myslia, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mal využiť právo veta pri hlasovaní o novej žiadosti Veľkej Británie.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.