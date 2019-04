O miesto generálneho riaditeľa NCZI sa bude uchádzať aj P. Blaškovitš

Tarifný plat generálneho riaditeľa NCZI je vo výške 1153 eur.

Bratislava 25. apríla (TASR) – O miesto generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa bude opäť uchádzať jeho doterajší šéf Peter Blaškovitš. TASR to potvrdil hovorca centra Boris Chmel.



"Peter Blaškovitš sa bude uchádzať o tento post, nakoľko sa počas jeho pôsobenia projekt ezdravie podarilo po rokoch úspešne nasadiť. Zároveň si uvedomuje, že je tu viacero výziev do budúcnosti, ktoré je potrebné uskutočniť a dokončiť. A cíti osobnú zodpovednosť za úspešnú implementáciu celého projektu," priblížil Chmel.



Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu NCZI na funkčné obdobie päť rokov vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Okrem bezúhonnosti, vysokoškolského vzdelania, odbornej spôsobilosti či odbornej praxe päť rokov je potrebné vypracovať aj projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na hlavné úlohy NCZI s ohľadom na aktuálny stav.



Žiadosť si záujemcovia môžu podať na adresu MZ SR do 9. mája.



Tarifný plat generálneho riaditeľa NCZI je vo výške 1153 eur.