O obstarávaní 3D radarov bude rezort obrany rokovať s tromi krajinami

Bratislava 5. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR bude o obstarávaní 3D rádiolokátorov pre Vzdušné sily Ozbrojených síl (OS) SR rokovať s Francúzskom, Izraelom a so Spojenými štátmi americkými. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Dana Capáková.



Projektový tím podľa jej slov vyhodnocoval predložené vládne ponuky z hľadiska technických a operačných požiadaviek, cenových ponúk, termínov dodávok, interoperability s NATO, výcviku, logistického zabezpečenia či možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. Doplnila, že v nasledujúcej fáze budú prebiehať bilaterálne rokovania s predstaviteľmi vybraných krajín.



Rezort bude rokovať aj s príslušnými agentúrami NATO, a to v súvislosti s integráciou rádiolokátorov do aliančných systémov, ale aj s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v oblasti efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.



Do 30. júna 2019 chce ministerstvo predložiť vláde SR návrh medzivládnej dohody na realizáciu "Obmeny rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl SR (stredný, malý a blízky dosah)", v ktorom bližšie špecifikuje nielen technické parametre jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb armády, ale aj časový plán ich obstarania a štúdiu uskutočniteľnosti.



Na základe výzvy ministerstva predložilo ponuky desať krajín, a to Francúzsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pred časom v rozhovore pre TASR uviedol, že rezort oslovil hlavne výrobcov z členských krajín EÚ a NATO, aby boli radary kompatibilné a interoperabilné s prístrojmi ostatných členských krajín.



V rokoch 2018 až 2025 chce MO SR obstarať celkovo 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu v predpokladanej rámcovej sume 155.090.000 eur vrátane DPH. Obstaranie formou vláda - vláda podľa rezortu garantuje transparentnosť a zároveň vylučuje akúkoľvek formu korupcie.