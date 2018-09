O obvinení v kauze vraždy J. Kuciaka musí sudca rozhodnúť do pondelka

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie.

Bratislava 27. septembra (TASR) – O prípadnom väzobnom stíhaní ôsmich vo štvrtok ráno v Kolárove zadržaných osôb v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice by mal sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka (1.10.).



Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Keďže ide o závažný trestný čin úkladnej dvojnásobnej vraždy, tak od podania návrhu bude plynúť sudcovi pre prípravné konanie zase 72-hodinová lehota na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby.



Keď sa voči rozhodnutiu odvolajú buď dozorujúci prokurátor, alebo prípadní obvinení, tak o tom bude rozhodovať Najvyšší súd SR. TASR to vo štvrtok potvrdili viaceré justičné zdroje aj bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov Jaroslav Ivor.