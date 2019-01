O obvinených z vraždy exprimátora Hurbanova rozhodne súd v sobotu

Alena Zs., ktorá je obvinená aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola vo štvrtok obvinená aj v prípade ďalšej vraždy.

Bratislava 25. januára (TASR) - Kauzou vraždy bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, z ktorej je najnovšie obvinená Alena Zs. a ďalšie tri osoby, sa už zaoberá prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



U dvoch osôb - R.O. a V.M. je podaný návrh na vzatie do väzby. U prvého pre písmeno b (ovplyvňovanie svedkov, znalcov atď., pozn. TASR) paragrafu 71 odseku 1 a u druhého aj pre písmeno b a c (pokračovanie v trestnej činnosti, pozn. TASR) Trestného zákona. Uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Návrh na väzobné stíhanie podal prokurátor ÚŠP vo štvrtok (24.1.) v neskorých večerných hodinách. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica bude vo veci rozhodovať v sobotu o 13. hodine. Informovala TASR v piatok hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Alena Zs., ktorá je obvinená aj v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola vo štvrtok obvinená aj v prípade ďalšej vraždy. Súvisí to so stredajšou (23.1.) akciou NAKA na západnom Slovensku. Informovala o tom polícia vo štvrtok (24. januára) na sociálnej sieti.



"Na základe vykonaných úkonov a vyhodnotenia dôkaznej situácie bolo dňa 24. januára vznesené obvinenie z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy formou účastníctva voči Romanovi O., Vladimírovi M., Ladislavovi V. a Alene Zs.," spresnila polícia.



Ich obvineniu predchádzala stredajšia policajná akcia príslušníkov protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na západnom Slovensku. V rámci nej zadržali celkom sedem osôb podozrivých zo spáchania závažnej násilnej a majetkovej trestnej činnosti.



Vykonávateľ vraždy bývalého primátora je už odsúdený, stále však chýbali jej objednávatelia či pomocníci. Exprimátora a regionálneho politika mimoparlamentnej Strany maďarskej koalície Basternáka zavraždili 9. júla 2010 vo večerných hodinách pred jeho domom. Štefan Kaluz ho zastrelil jednou ranou z brokovnice značky Hubertus. Po tom, čo sa údajný páchateľ dal na útek, začal po ňom strieľať Basternákov syn zo zbrane značky Glock, ktorú mal v legálnej držbe. Jedna strela ho zasiahla do lakťa. Kaluzovi hrozilo doživotie, obžalovaný bol nielen z úkladnej vraždy, ale aj nedovoleného ozbrojovania.



Alena Zs. sa stále v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice nachádza vo väzbe. Nepodala totiž sťažnosť voči decembrovému rozhodnutiu ŠTS v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Tento súd v prvej polovici decembra zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby. Ako prvá zo štyroch obvinených v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej požiadala o prepustenie z väzby. Okrem nej z úkladnej vraždy páru sú obvinené ďalšie tri osoby - Tomáš Sz., Miroslav M. a Zoltán A.