O post prezidenta Policajného zboru sa bude uchádzať aj M. Lučanský

Kandidáti na post prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR sa môžu prihlásiť do piatka (8. 3.).

Bratislava 7. marca (TASR) – O post prezidenta Policajného zboru sa bude uchádzať aj Milan Lučanský. Jeho kandidatúru potvrdila Polícia SR na svojom profile na sociálnej sieti.



"Po zvážení všetkých pre a proti som sa rozhodol, že zabojujem a budem kandidovať na post prezidenta Policajného zboru," uviedol Lučanský.



Kandidáti na post prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR sa môžu prihlásiť do piatka (8. 3.). Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) avizovala, že rezort prijal niekoľko prihlášok. Ostatné mená rezort bude konkretizovať až po uzavretí výberového konania.



O post prezidenta PZ sa môže uchádzať absolvent vysokoškolského vzdelania II. stupňa, ktorý je, okrem iného, najmenej desať rokov v policajnej službe, má špecializované policajné vzdelanie, päťročnú riadiacu prax a nebol odsúdený za spáchanie trestného činu," ozrejmil rezort. Doplnil, že pred výberovou komisiou bude uchádzač obhajovať vlastnú koncepciu a zámery pri riadení polície.



Podobné predpoklady musí spĺňať aj uchádzač o kreslo šéfa inšpekčnej služby. Okrem iného by mal mať najmenej desaťročné skúsenosti v službe kriminálnej polície alebo napríklad v inšpekčnej službe. Podľa rezortu potrebuje aj najmenej päťročnú riadiacu prax v týchto oblastiach.



Voľba sa bude konať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Kandidátov budú posudzovať odborná komisia aj brannobezpečnostný parlamentný výbor.