O post ústavného sudcu sa uchádza 16 kandidátov

Bratislava 30. mája (TASR) - O post sudcu Ústavného súdu SR sa uchádza 16 kandidátov. Potvrdil to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Všetci okrem dvoch sa o post uchádzajú opätovne. Plénum má ďalšich kandidátov na ústavných sudcov voliť na júnovej schôdzi.



Kandidátmi na post ústavného sudcu sú Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka a Robert Šorl. Čirč a Kubík sú novými uchádzačmi.



Uchádzačov je podľa Madeja menej, pretože časť z nich už bola zvolená v Národnej rade (NR) SR a niektorí aj vymenovaní prezidentom SR Andrejom Kiskom. Ďalším dôvodom je podľa neho relatívne krátka lehota na podávanie návrhov. "Je to prirodzené, priama úmera, kde s klesajúcim počtom voľných miest klesá aj počet kandidátov, ale pritom treba rešpektovať, že niektorí už zvolení boli," uviedol. Otázok na kandidátov má podľa vlastných slov stále dosť. "Dúfam, že na tejto štvrtej voľbe poslanci aj zvolia všetkých kandidátov, dúfam, že piatykrát nebude," reagoval na otázku, či sa podarí zvoliť potrebný počet.



Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR bude na júnovej schôdzi, ktorá sa začne 18. júna. Kandidátov má opäť vypočuť ústavnoprávny výbor na verejnom híringu. Podľa Madeja by sa malo vypočúvanie uchádzačov uskutočniť 17. júna, do úvahy podľa neho pripadá ešte nedeľa 16. júna. "Budeme si musieť stanoviť ambíciu, či ideme vypočúvať dva dni alebo jeden deň. Vzhľadom na lehoty, ktoré máme, podľa zákona musíme 15 dní zverejňovať, prichádza do úvahy jediný pracovný deň pred schôdzou NR SR, a to je pondelok. Keby to mali byť dva dni, tak by tam pripadala do úvahy možno nedeľa. Nezvyčajné, ale zákon inak nedovoľuje," objasnil s tým, že tieto technické otázky je potrebné prekonzultovať.



Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále však nezvolili dostatočný počet kandidátov. Na ústavnom súde sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal dodať prezidentovi 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vybrať deviatich nových sudcov.



Nateraz poslal parlament Andrejovi Kiskovi spolu 12 kandidátov. Prezident dosiaľ vymenoval troch nových sudcov, na Ústavnom súde SR je tak aktuálne sedem sudcov z celkového počtu 13. Predsedom je Ivan Fiačan. Prezident avizoval, že ďalších sudcov vymenuje, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava.