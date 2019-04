O post ústavného sudcu sa uchádza 25 kandidátov

Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája.

Bratislava 15. apríla (TASR) - O post ústavného sudcu sa v novej voľbe uchádza 25 kandidátov. Informoval o tom predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Väčšina z uchádzačov kandiduje opätovne, traja z nich sú novými kandidátmi.



Kandidátmi na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR sú Pavol Boroň, Katarína Čechová, Anton Dulak, Robert Šorl, Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Martin Vernarský, Michal Matulník, Martina Jánošíková, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Edita Pfundtner, Radoslav Procházka, Zuzana Pitoňáková, Marek Tomašovič, Monika Jurčová, Vieroslav Júda a Patrik Palša. Jurčová, Júda a Palša sú novými kandidátmi, ostatní sa uchádzajú o post ústavného sudcu opätovne.



Madej dúfa, že sa v pléne podarí zvoliť potrebný počet kandidátov. Niektorí z kandidátov prídu na verejný híring tretíkrát. Vypočúvanie by sa malo konať 2. a 3. mája. Madej vysvetlil, že je zákonnou povinnosťou výboru pozvať každého uchádzača, očakáva preto, že sa prídu opakovane predstaviť. Predseda výboru zároveň pripúšťa, že sa môžu obmeniť otázky pre uchádzačov, a očakáva, že aj pri ďalšom vypočúvaní sa poslanci zhodnú na časovom limite na vystúpenia uchádzačov.



"Budeme sa najprv v koalícii baviť, uvidíme, nevylučujem nejaké rokovania," odpovedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák na otázku o prípadných dohodách s opozíciou v súvislosti s navolením dostatočného počtu kandidátov na sudcov ÚS.



Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS) podľa vlastných slov obdivuje ľudí, ktorí sa opakovane prihlásili do voľby a už dvakrát neboli zvolení. "Vnímam to predovšetkým ako dôsledok prílišnej politizácie procesu voľby kandidátov na ústavných sudcov," uviedol. Poslanec predpokladá, že politizácia procesu je tiež dôvodom, pre ktorý sa viacerí kvalitní uchádzači neprihlásili ani do jednej voľby.



Parlament už volil kandidátov dvakrát, stále však nevybral dostatok uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov, z ktorých má prezident vymenovať nových sudcov Ústavného súdu. Má z nich vybrať štyroch. Naďalej však nebude na Ústavnom súde plný počet sudcov (13).



Parlament mal zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Na takom vysokom počte sa však nedokázali poslanci zhodnúť. Poslanci tak musia voliť znovu. Momentálne sú na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.