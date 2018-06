O prípadnom väzobnom stíhaní Mariana K. môžu rozhodovať dva súdy

ÚŠP potvrdil, že podnikateľa Mariana K. v stredu (20.6.) zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.

Bratislava 21. júna (TASR) – O prípadnom vzatí podnikateľa Mariana K. do väzby by mal na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rozhodovať do víkendu pravdepodobne Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, alebo nižší bratislavský súd.



Keďže skutok, ktorého sa mal dopustiť Marian, K. sa udial ešte predtým, ako boli zriadené bývalý Špeciálny súd a súčasný ŠTS, je možné, že o veci (väzobnom stíhaní) bude na návrh prokurátora napokon rozhodovať nižší Okresný súd Bratislava 5, ktorý pojednáva kauzu zmeniek. TASR o tom vo štvrtok informovali viaceré justičné zdroje.



Podľa neoficiálnych informácií pre TASR o návrhu na väzobné stíhanie podnikateľa Mariana K. by mal prokurátor ÚŠP Ján Šanta rozhodovať pravdepodobne vo štvrtok poobede. Aj keby ŠTS alebo nižší bratislavsky súd vzal, alebo nevzal Mariana K. do väzby, s určitosťou sa jedna z procesných strán odvolá a podá sťažnosť voči rozhodnutiu súdu. O nej bude potom rozhodovať po doručení zase Najvyšší súd SR.



ÚŠP potvrdil, že podnikateľa Mariana K. v stredu (20.6.) zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.



"V súčasnosti sa realizujú úkony, preto sa nebudeme k veci vyjadrovať," uviedla ďalej v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala podnikateľa Mariana K. "Na základe vydaného pokynu dozorovým prokurátorom bola policajtmi NAKA zadržaná osoba M. K. V súčasnosti sú s ňou vykonávané procesné úkony a o ďalšom postupe rozhodne vyšetrovateľ v zmysle Trestného poriadku," povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.



Viac informácií polícia podľa vyjadrenia v stredu v súčasnosti nemôže poskytnúť.