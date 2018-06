O prípadnom väzobnom stíhaní Mariana K. bude rozhodovať ŠTS

PREČÍTAJTE SI AJ : Vyšetrovateľ NAKA obvinil Mariana K. a Pavla R., žiada pre nich väzbu

Bratislava 21. júna (TASR) – Ak podá prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) návrh na väzobné stíhanie podnikateľa Mariana K., tak o jeho vzatí do väzby bude rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. TASR to vo štvrtok potvrdil dozorujúci prokurátor ÚŠP v prípade zmeniek Ján Šanta.spresnil Šanta.Aj keby ŠTS vzal, alebo nevzal Mariana K. do väzby, s určitosťou sa jedna z procesných strán odvolá a podá sťažnosť voči rozhodnutiu nižšieho súdu. O nej bude potom rozhodovať po doručení zase Najvyšší súd SR.ÚŠP potvrdil, že podnikateľa Mariana K. v stredu (20.6.) zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek.uviedla ďalej v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala podnikateľa Mariana K.povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.Viac informácií polícia podľa vyjadrenia v stredu v súčasnosti nemôže poskytnúť.