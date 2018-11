O týždeň spoznajú mestá a obce starostov, primátorov a poslancov

Voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h.

Bratislava 3. novembra (TASR) – O týždeň si budú mestá a obce voliť nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov. Rozhodovať o nich bude 2926 samospráv. Voliť môžu podľa zákona plnoletí občania, ktorí majú trvalý pobyt v danom meste či obci, a to tak občania SR, ako aj cudzinci.



Voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h. Voliť sa má v 6021 volebných okrskoch. Kandidáti už vstúpili do oficiálnej predvolebnej kampane, ktorá sa skončí 48 hodín pred voľbami. Vtedy začne platiť volebné moratórium. Dva týždne pred voľbami je zakázané zverejňovať volebné prieskumy.



Zoznam kandidátov na starostov, primátorov a komunálnych poslancov si možno skontrolovať na webstránkach obcí. Samosprávy ich majú zverejniť na internete alebo výveskou.



Pred hlasovaním by si ľudia mali skontrolovať platnosť občianskeho preukazu, ktorým volebnej komisii preukazujú svoju totožnosť. Cudzinci sa majú preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak voličovi zdravie bráni ísť voliť, môže hlasovať doma do prenosnej volebnej schránky. Preferovaných kandidátov označujú voliči krúžkami.