O. Žarnay chce novelou školského zákona otvoriť trh s učebnicami

Bratislava 8. februára (TASR) - Upraviť proces schvaľovania a distribúcie učebníc pre školy chce novela školského zákona, ktorú predložil do parlamentu nezaradený poslanec Oto Žarnay. Trh s učebnicami je podľa neho potrebné otvoriť napríklad zriadením učebnicového fondu pre každú školu, z ktorého by sa hradil nákup pomôcok.



Súčasný centralizovaný systém schvaľovania a prerozdeľovania učebníc ministerstvom školstva je podľa Žarnaya neefektívny. "Školy si nemôžu vyberať z viacerých učebníc, pre každý predmet je stanovená jedna učebnica. Dochádza preto k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc," uviedol s tým, že tento problém sa odzkradľuje vo výsledkoch testovania žiakov.



Návrhom chce Žarnay stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá pre schvaľovacie doložky a zároveň vypustiť odporúčaciu doložku. "Učebnice by mali distribuovať po novom samotné vydavateľstvá, čím by sa proces zrýchlil," doplnil. V súčasnosti sú učebnice so schvaľovacou doložkou financované štátom, tie s odporúčacou doložkou dotované nie sú.



Poslanec zároveň navrhuje, aby si školy zriadili vlastné účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity. Školy by tak podľa Žarnaya boli nútené správať sa hospodárne a zodpovedne pri nákupe učebníc.



Súčasťou návrhu je aj povinnosť ministerstva školstva zverejňovať na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou aj zoznam odborných recenzentov. Každoročne do 31. januára kalendárneho roku by malo ministerstvo školám v rámci normatívu prideliť finančné prostriedky na učebnice.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii uvádza, že už dnes môže rezort prideliť v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy príspevok na učebnice, uvedené v registri schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.



Zároveň rezort deklaruje, že pri niektorých tituloch postupne umožňuje výber z viacerých druhov učebníc. "Školy si budú môcť objednať na základe zverejnenej ukážky, o ktorú učebnicu majú záujem. V budúcnosti (podľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania od roku 2022) sa plánuje postupné uvoľnenie trhu v prípade učebníc, kde budú k dispozícii viaceré alternatívne učebnice," uviedol rezort školstva, avšak doplnil, že otvorenie trhu automaticky negarantuje zvýšenie kvality učebníc a často sú s ním spojené zvýšené náklady na zabezpečenie učebníc.