O zefektívnení súdnictva diskutujú pilotné súdy s odborníkmi CEPEJ

Bratislava 16. januára (TASR) – Pomôcť zlepšovaniu fungovania súdneho systému je cieľom návštevy Európskej komisie pre efektívne súdnictvo (CEPEJ) na Slovensku, ktorá sa koná v týchto dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová. Na stretnutí so zástupcami šiestich súdov má komisia okrem iného predstaviť program koučovania súdov CEPEJ a testovať nové pracovné postupy.



Zlepšenie fungovania súdneho systému predpokladá nové manažérske postupy, ako napríklad sledovanie času potrebného na rozhodnutie veci a tiež zavedenie nových inštitútov do súdneho systému. Má ísť o inštitút hosťujúceho sudcu, kde je podľa hovorkyne už pripravený legislatívny návrh, či špecializáciu na každom súde.



Experti z komisie so zástupcami súdov rokujú o krokoch podniknutých na implementáciu dohodnutých nástrojov. "Ide predovšetkým o monitorovanie odporúčaní týkajúcich sa časových rámcov a potenciálne možnosť samohodnotenia výkonnosti súdov pomocou pravidelných správ a uskutočňovanie dotazníkov spokojnosti," uviedla Drobová.



Na pracovnom stretnutí zároveň partneri diskutujú o problémoch, ktoré z testovania noviniek vyplynuli. "Testovanie prebieha na šiestich súdoch a výsledky, ktoré budú spôsobilé na vyhodnotenie, je možné očakávať najskôr o niekoľko mesiacov," dodala hovorkyňa s tým, že projekt trvá do marca 2020 a až po uplynutí tohto obdobia bude možné vyhodnotiť, ktoré z noviniek sú prínosom pre slovenskú justíciu.



Návšteva je súčasťou projektu spolupráce medzi CEPEJ a Ministerstvom spravodlivosti SR s názvom Posilnenie efektívnosti a kvality slovenského súdneho systému. Do projektu sú zapojené Okresný súd Banská Bystrica, Košice I, Bratislava I a Galanta a tiež Krajský súd Košice a Bratislava. Workshopy sú organizované v Košiciach a Bratislave.