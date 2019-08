ZMOS: Obce sa majú čím inšpirovať aj v oblasti životného prostredia

Príkladom pilotného projektu je vytváranie lúčnych plôch, s ktorým začalo viacero slovenských miest. V prípade, že sa projekty lúčnych plôch neosvedčia, bude lepšie vrátiť sa z kratšej cesty.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Mestá a obce sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) majú čím inšpirovať a mali by sa porovnávať. „Je veľmi dobré, ak samosprávy idú do pilotných projektov, z ktorých poznatky môžu poslúžiť aj ďalším samosprávam,“ uviedol pre TASR hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.



Príkladom pilotného projektu je vytváranie lúčnych plôch, s ktorým začalo viacero slovenských miest. V prípade, že sa projekty lúčnych plôch neosvedčia, bude lepšie vrátiť sa z kratšej cesty. Úspech môže byť, naopak, povzbudením pre ďalšie samosprávy, vysvetlil Kaliňák.



Téma ochrany životného prostredia zasahuje do rôznych oblastí života v obciach. „Či už by sme hovorili o odpadovom hospodárstve, alebo aj znižovaní energetickej náročnosti budov,“ vymenoval Kaliňák. Prispieť k čistejšiemu ovzdušiu sa podľa neho snažia mestá aj verejnou dopravou s ekologicky prijateľnejším pohonom či používaním vyhovujúceho posypového materiálu počas zimnej údržby ciest a chodníkov.



Viaceré krajské mestá ešte na jeseň, pred komunálnymi voľbami, predstavovali úvahy o zavedení nízkoemisných zón. Niektoré sa dokonca prihlásili k Európskemu dohovoru o klíme a energetike, pripomenul Kaliňák. V súčasnosti sa tieto zámery podľa neho naďalej pohybujú v rovine úvah a zvažovania technických možností. „Zaviesť nízkoemisnú zónu je prínos, ktorý však môže znížiť fakt, že do tejto zóny budú mať prístup staršie naftové autobusy alebo odpadky z košov bude zbierať staré dymiace auto. Čo by až také terno nebolo,“ komentoval.