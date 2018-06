Obchodníci s ľuďmi využívajú letné brigády v zahraničí

Obchodníci vykorisťujú ľudí najmä za účelom nútenej práce, žobrania, páchania trestnej činnosti, poskytovania sexuálnych služieb aj na nútené sobáše.

Bratislava 27. júna (TASR) – Každoročne sa desiatky Slovákov, ktorí vycestovali za prácou do zahraničia, stanú obeťami obchodovania s ľuďmi. "Do pasce môže padnúť ktokoľvek – ženy aj muži rôzneho veku a vzdelania, s minimálnym alebo žiadnym príjmom, ale aj ľudia zo štandardného sociálneho prostredia, ktorí si išli do zahraničia zarobiť," povedala Zuzana Vatráľová, vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave.



Najviac ľudí cestuje do zahraničia za prácou v letných mesiacoch. "Pred vycestovaním je veľmi dôležité dobre si preveriť ponúkanú prácu či brigádu, budúceho zamestnávateľa a podpísať čo najpodrobnejšiu pracovnú zmluvu. Obchodovanie s ľuďmi je považované za jeden z troch najvýnosnejších organizovaných trestných činov, popri obchode so zbraňami a drogami. Je to krutý biznis, ktorý môže zanechať na obeti doživotné následky," uviedla Vatráľová.



Obchodníci vykorisťujú ľudí najmä za účelom nútenej práce, žobrania, páchania trestnej činnosti, poskytovania sexuálnych služieb aj na nútené sobáše. Slováci sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi najčastejšie vo Veľkej Británii.



Dôležitým preventívnym opatrením je zistiť si a naspamäť sa naučiť adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v krajine pobytu. Agentúra alebo človek, ktorý ponúka prácu, musí byť preverený. Prácu do zahraničia môžu sprostredkovať len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Zoznam takýchto agentúr je dostupný na Ústredí práce, na ktoromkoľvek Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na ich webovej stránke www.upsvar.sk.



Človek by mal podpísať len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumie. Zmluva by mala obsahovať názov a adresu zamestnávateľa, jeho identifikačné údaje, kontaktné informácie, dĺžku trvania zamestnania, náplň a podmienky práce, výšku mzdy a podmienky poistenia. V prípade straty, odobratia alebo odcudzenia pasu môže pomôcť jeho uschovaná kópia. Ďalšiu fotokópiu pasu, aktuálnu fotografiu, presnú adresu, telefónne číslo a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi je dobré nechať doma spoľahlivým osobám.



IOM aktualizovala preventívnu mobilnú aplikáciu Safe Travel & Work Abroad, ktorá obsahuje rady, ako rozpoznať znaky obchodovania s ľuďmi, tipy na bezpečné cestovanie do zahraničia, dôležité informácie o práci v zahraničí a užitočné kontakty v núdzi.