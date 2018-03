Občianska spoločnosť rady vlády SR je za vyšetrenie vraždy J. Kuciaka

Bez jej vyšetrenia nie je možné obnoviť dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytol podpredseda spomínanej rady za občiansku spoločnosť Kálmán Petőcz.

Bratislava 16. marca (TASR) – Členovia občianskej spoločnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporujú zapojenie expertov Europolu do vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Bez jej vyšetrenia nie je možné obnoviť dôveru občanov SR v štát a jeho inštitúcie. Uvádza sa to vo vyhlásení občianskej spoločnosti, ktoré TASR poskytol podpredseda spomínanej rady za občiansku spoločnosť Kálmán Petőcz.



"Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia ktorých nemôže demokratický právny štát fungovať. Ani po troch týždňoch od vraždy a po rekonštrukcii vlády sme nenadobudli presvedčenie, že existujú záruky skutočne nezávislého a efektívneho vyšetrovania prípadu," uvádza sa vo vyhlásení občianskej spoločnosti. Aj preto žiadajú príslušné štátne orgány, aby takéto záruky vytvorili.



Vo vyhlásení sa členovia zaoberajú aj terajšími zhromaždeniami. "Ľudia demonštrujúci za demokraciu, za uplatnenie princípov právneho štátu, za ľudské práva, za slušné Slovensko však nie sú dav, ani "ulica". Sú to ľudia tvoriaci uvedomelú občiansku spoločnosť. Majú demokratické právo kontrolovať moc a volať ju na zodpovednosť. Nie oni sú ohrozením demokracie. Naopak, ohrozením demokracie sú javy, proti ktorým protestujú: všadeprítomná korupcia, poklesnutá politická kultúra, absencia skutočne nezávislých kontrolných inštitúcií a mechanizmov, katastrofálne slabá vymáhateľnosť práva, spupnosť mocných," píše sa vo vyhlásení.



Členovia občianskej spoločnosti sa poďakovali ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) za jej doterajšiu činnosť. "Naďalej trváme na dôslednom presadzovaní princípov právneho štátu a dôslednej implementácie ducha a litery všetkých ľudskoprávnych záväzkov SR," uzavreli.