Občianske združenie eSlovensko pripravilo projekt Bezinternetu.sk

Bratislava 4. februára (TASR) - V rámci celosvetovej iniciatívy Deň bezpečného internetu pripravilo občianske združenie (OZ) eSlovensko projekt Bezinternetu.sk. Hlavným cieľom je ukázať, že aj bez mobilov či televízie sa dá plnohodnotne a dokonca zdravšie žiť. TASR o tom informoval Vladimír Kroupa z OZ eSlovensko.



Mesiac Bezinternetu.sk si ako pilotná škola vyskúšala Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá už 12 rokov svojim žiakom používanie mobilných zariadení reguluje. "Pre túto dobu nie je bežné, aby sa žiaci vzdali mobilov a internetu v škole aj v súkromí. Deti to prijali ako výzvu a pomohlo to škole aj rodičom. Odporúčam, aby si projekt Bezinternetu.sk vyskúšali aj na ďalších školách," povedala riaditeľka školy Darina Deáková.



Podstatou projektu Bezinternetu.sk nie je zakazovať. Naopak, ponúka návod ako dobrovoľne obmedziť vplyv digitálneho prostredia, alebo na istý čas žiť úplne bez neho. "Vychádzame zo skúseností z rôznych krajín sveta. Nadmerné používanie informačno-komunikačných technológií, vrátane mobilov a internetu, je rastúcim zdravotným a spoločenským problémom. Projekt má cieľ zaviesť do života určité zásady a princípy, ktoré trvalo znížia vplyv digitálnych technológií a internetu," vysvetlila odborníčka na mediálnu gramotnosť Nataša Sláviková. Ako doplnila, výsledky ukazujú, že menej internetu prispelo k pozitívnej zmene správania detí, k emocionálnej pohode v rodinách, rovnako k väčšej komunikácii medzi deťmi, rodičmi či súrodencami.



Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), ktorého úrad prevzal nad projektom záštitu vysvetlil, že rozumné využívanie digitálnych médií je v 21. storočí nevyhnutné.



Zapojiť sa do projektu je možné pomocou emailu mesiac@bezinternetu.sk.