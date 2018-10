Občiansky zákonník má prejsť najväčšou zmenou od jeho vydania

Minister Gál zdôraznil, že Občiansky zákonník je aktuálne jeden z najneprehľadnejších právnych predpisov.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Občiansky zákonník sa má sprehľadniť. Jeho novelu predstavil v piatok minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb, ktoré doteraz figurovali aj v iných zákonníkoch, by v ňom mali byť upravené a zjednotené. Rezort avizuje, že Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania.



Gál zdôraznil, že Občiansky zákonník je aktuálne jeden z najneprehľadnejších právnych predpisov. “Predovšetkým ide o to, aby sme nemali dvojkoľajnosť záväzkových vzťahov. Niečo máte v Občianskom zákonníku, niečo v Obchodnom zákonníku. A niektoré veci aj v oboch,” uviedol.



Riaditeľ odboru rekodifikácie občianskeho práva Marek Števček vysvetlil, že novela má pomôcť zorientovať sa občanovi vo svojich právach. “Aby človek čo najväčšie množstvo informácií našiel na jednom mieste, aby vedel, že ten Občiansky zákonník je ten predpis, ktorý mu pomôže v každodennom živote, v každej tej konkrétnej situácii,” doplnil s tým, že ide o snahu dostať súčasnú právnu úpravu na európsky štandard.



Pripravované zmeny sa týkajú napríklad posilnenia zmluvnej slobody medzi stranami, ochrany slabších zmluvných strán či úpravy využívania moderných komunikačných nástrojov, ktoré doteraz v súkromnom práve nerezonovali.



Pripravovanú novelu čakajú neformálne aj riadne pripomienkové konania. Podľa rezortnej štátnej tajomníčky Edity Pfundtner (Most-Híd) by mohol byť materiál pripravený na rokovanie vlády v júni budúceho roka a následne ho chcú postúpiť na prvé čítanie do parlamentu v septembri budúceho roka.