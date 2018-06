Obec nedostane možnosť stanoviť šírku ochranného pásma pohrebiska

V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

Bratislava 25. júna (TASR) - Obce nedostanú možnosť určovať šírku ochranného pásma pohrebiska a krematória. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v pondelok nepodporili novelu zákona o pohrebníctve od Milana Laurenčíka, Ondreja Dostála, Petra Osuského (všetci SaS) a Martina Poliačika (nezaradený). V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem tých, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.



Opoziční poslanci chceli právnou normou vyriešiť aplikačné problémy s ochranným pásmom pohrebiska a krematória, a to práve delegovaním právomoci ustanoviť jeho šírku na všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce. Maximálny rozsah tohto ochranného pásma stanovuje zákon na 100 metrov v prípade krematória a na 50 metrov v prípade pohrebiska. Obec však mala mať právo toto ochranné pásmo zúžiť, respektíve neurčiť ho vôbec.



Navrhovaná novela mala zároveň dať obciam právomoc určiť formou VZN pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ochrannom pásme. Obec by pritom bola povinná zohľadňovať pietny charakter krematória, respektíve pohrebiska.



Poslanci pripomínali, že ochranné pásma boli odôvodňované ochranou zdravia. "Avšak je zrejmé, že k ohrozeniu môže dôjsť najmä v prípade obytných budov so zdrojom vody v blízkosti pohrebiska, nie je však zrejmé, prečo súčasná úprava zakazuje plošne všetky budovy s výnimkou stavieb, ktoré súvisia s pohrebníctvom," uviedli v dôvodovej správe.