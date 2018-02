Obhliadky mŕtvych tiel chce T. Drucker zabezpečiť na dobrovoľnej báze

Minister zdravotníctva SR predpokladá, že najbližšie tri mesiace budú zabezpečovať obhliadky tiel hlavne všeobecní lekári, ako tomu bolo doteraz.

Bratislava 16. februára (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je presvedčený, že obhliadky mŕtvych tiel sa podarí zabezpečiť na dobrovoľnej báze. Uviedol to v piatok v Bratislave na spoločnom brífingu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a zástupcami viacerých lekárskych združení.



"Úrad urobí všetko pre to, aby boli obhliadky od 1. do 15. marca zabezpečené na každý deň a vo všetkých regiónoch na základe dobrovoľnosti," informoval predseda ÚDZS Tomáš Haško.



"Problém považujeme za vyriešený," vyjadril sa prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár. Lekári podľa neho vítajú legislatívnu zmenu, ktorá najneskôr od 1. júla zabezpečí obhliadky profesionálnymi organizátormi. Predpokladá, že najbližšie tri mesiace budú zabezpečovať obhliadky tiel hlavne všeobecní lekári, ako tomu bolo doteraz.



Minister Drucker zopakoval svoje tvrdenie spred dvoch týždňov, že viacero problémov s prehliadkami mŕtvych tiel pochádza z dezinformácií. Začalo sa totiž stávať, že niektorí lekári, ktorí boli predtým pripravení obhliadať zosnulých, začali svoje dobrovoľné žiadosti sťahovať.



Ambulantní lekári doteraz kritizovali novú povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. Obhliadky sa majú v prvom rade riešiť cez tzv. organizátorov. V prípade, že obhliadky nie sú v danom kraji zabezpečené organizátorom ani dobrovoľníkmi, môže ÚDZS lekárom služby rozpísať. Takýto stav bol podľa ambulancií neprijateľný a neakceptovateľný. Zástupcovia lekárov preto žiadali, aby štát legislatívu zmenil.