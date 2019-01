Obvinený Pavol R. podal na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie

V podaní namietam to, čo som avizoval na tlačovej konferencii. Všetky tie nezmysly, nezrovnalosti a klamstvá, ktoré sú vo výpovediach 20-násobného vraha, povedal Pavol R.

Bratislava 14. januára (TASR) - Pavol R., ktorý je obvinený v prípade pokusu o vraždu exspoločníčky Silvie Volzovej, podal v pondelok dopoludnia na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov. Dôvodom má byť zámerná diskreditácia jeho osoby, tak ako to bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva SR avizoval už v druhej polovici decembra minulého roku.



"V podaní namietam to, čo som avizoval na tlačovej konferencii. Všetky tie nezmysly, nezrovnalosti a klamstvá, ktoré sú vo výpovediach 20-násobného vraha. Zároveň som upozornil aj na kľúčový dôkaz, ktorý jednoznačne hovorí o mojej nevine. O tom, že to, čo mi je kladené za vinu, som jednoducho urobiť nemohol. Pričom tento kľúčový dôkaz nie je ani v spise a nebola k tomu vypočutá ani jedna osoba. Ide o zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní," povedal okrem iného v pondelok novinárom Pavol R. po podaní trestného oznámenia.



Podľa jeho slov ide o obžalobu nevinného človeka, čo je dosť "veľký dôvod", aby sa vecou začala zaoberať Generálna prokuratúra SR. Skritizoval postoj vyšetrovateľa a prokurátora v prípravnom konaní. Trestné podanie podal aj preto, aby "nešpekuloval s indíciami, aby tí, ktorí vymysleli na neho kauzu prípravy vraždy Volzovej, boli braní na zodpovednosť".



Obžaloba v prípade pokusu o vraždu Volzovej bola podaná na Okresný súd Bratislava II. TASR o tom v piatok 4. januára informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.



"Obžaloba napadla (bola doručená) na OS Bratislava II 2. januára 2019. Súd v predmetnej trestnej veci vykoná prvotné úkony v zmysle Trestného poriadku," uviedol Adamčiak. Dovtedy dozor vykonávajúci prokurátor študoval spisový materiál. Po jeho naštudovaní a preskúmaní mal rozhodnúť o ďalšom postupe, teda o podaní, respektíve nepodaní, obžaloby. Uviedol na začiatku decembra na otázku TASR prokurátor a hovorca KP v Bratislave Michal Šúrek.



Vyšetrovateľ na začiatku decembra navrhol podať obžalobu na Pavla R., ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R.



Na príprave vraždy Volzovej sa okrem Pavla R. mali podieľať aj známi členovia slovenského podsvetia, ako napríklad bos sýkorovcov Róbert L., alias Kýbel, či za viacero vrážd právoplatne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č. a napokon komplic posledne menovaného Miloš K. Okrem iných mal proti Pavlovi R. vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Č. KS v Bratislave mu na začiatku mája minulého roku uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia. K probačnému úradníkovi sa na KS v Bratislave podľa informácií TASR pravidelne dostavuje.



Pavol R. následne 17. decembra oznámil, že podáva na Generálnu prokuratúru SR spomínané trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov z dôvodu zámernej diskreditácie jeho osoby.



"Podám na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na skupinu neznámych páchateľov, ktorí zosnovali, zorganizovali a koordinovali zámernú diskreditáciu mojej osoby s využitím krivých výpovedí odsúdeného niekoľkonásobného vraha a odsúdeného člena mafiánskej skupiny. Pričom následne ovplyvňovali vyšetrovanie tak, aby mi bolo privodené trestné stíhanie a poškodené moje meno," vyhlásil vtedy okrem iného Pavol R.