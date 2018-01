Obyvatelia 10 obcí SR si volia chýbajúcich starostov a poslancov

Dôvody doplňovacích volieb sú rôzne. V jednom prípade doterajší starosta zomrel, inde sa starostovia a poslanci vzdali funkcií alebo neboli minule zvolení.

Bratislava 27. januára (TASR) - Obyvatelia 10 slovenských obcí si volia chýbajúcich starostov a miestnych poslancov. Dôvody doplňovacích volieb sú rôzne. V jednom prípade doterajší starosta zomrel, inde sa starostovia a poslanci vzdali funkcií alebo neboli minule zvolení.



Starostu si vyberajú obyvatelia obcí Rovinka, Horné Turovce a Žitavany. Poslancov zas v obciach Dobrá Voda, Polianka, Modrovka, Martinová, Zombor, Podzámčok a Červená Voda. Pôvodne sa mali volebné miestnosti otvoriť v 18 obciach, ale v siedmich obciach nikto nekandiduje, a tak niet koho voliť.



Starostov si mali voliť aj obce Ondavka, Opátka, Korejovce a Káľava, ale nikto nekandiduje, takže si budú musieť na nových starostov počkať. Najbližšiu príležitosť zvoliť si ich budú mať až v novembri v riadnych komunálnych voľbách. Ďalšie doplňovacie voľby sa totiž už do tých riadnych vypísať nesmú. Zmenu presadila v parlamente koalícia.



Riadne komunálne by mali byť 3. alebo 10. novembra. TASR to vypočítala na základe volebného zákona, ktorý hovorí, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Minulé komunálne voľby sa konali 15. novembra 2014. Do 15. novembra teda musia byť zvolení noví primátori, starostovia a obecní poslanci. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady SR, termín zatiaľ oficiálne určený nie je.



V Rovinke kandiduje na starostu iba jeden kandidát

Medzi obcami, v ktorých sa dnes otvoria volebné miestnosti v doplňujúcich voľbách, je aj Rovinka pri Bratislave. Volia tam starostu, pričom o tento post je iba jeden uchádzač.



Kandidátom je doterajší zástupca starostu Milan Kubeš. Po tom, čo sa starosta Milan Bombala, zvolený vo voľbách 2014, vzdal v júni 2017 zo zdravotných dôvodov svojej funkcie, bol Kubeš poverený riadením obce. "Tak ako z tejto funkcie, i v rámci mandátu starostu chcem pokračovať v rozbehnutých projektoch," uviedol Kubeš pre TASR. Vymenoval zároveň úlohy, ktoré je potrebné riešiť – vybudovanie novej 12-triednej základnej školy, dobudovanie zberného dvora, rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, rekonštrukcia komunikácie, chodníkov na Školskej ulici.



Kubeš sa vyhol odpovedi na otázku, či bude na starostu kandidovať aj v regulárnych komunálnych voľbách na jeseň, považuje takéto vyjadrenie za predčasné. Priznal však, že jeho rozhodnutie sa bude odvíjať aj od sobotňajších doplňujúcich volieb. "Či v novembri budem kandidovať alebo nie, ukáže aj podpora pri dnešnom hlasovaní," uviedol.



Volebné miestnosti dvoch volebných okrskov v Rovinke budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.



V Žitavanoch a Horných Turovciach volia starostov

V obciach Žitavany a Horné Turovce v Nitrianskom kraji volia v sobotu v doplňujúcich komunálnych voľbách nových starostov. Obe obce sú bez najvyšších predstaviteľov miestnej samosprávy od jesene minulého roka a úrady vedú poverení zástupcovia.



V Žitavanoch pri Zlatých Moravciach je zástupkyňou starostu od októbra 2017 Edita Grzybová. Predchádzajúci starosta Juraj Obert sa vzdal funkcie bez uvedenia dôvodu vo svojom treťom volebnom období. Grzybová je zároveň jedinou kandidátkou na tento post, má 62 rokov, je zdravotnou sestrou a kandiduje za Smer-SD. V obci je 1600 zapísaných voličov. Tí majú k dispozícii dve volebné miestnosti – na obecnom úrade a v kultúrnom dome.



Aj v Horných Turovciach v okrese Levice starosta Tomáš Sztyahula odstúpil z osobných dôvodov vo svojom druhom volebnom období. Do volieb sú zaregistrovaní dvaja kandidáti – 34-ročný učiteľ Ladislav Kázmer, kandidát Strany maďarskej komunity, a 43-ročný programátor Peter Varga, nezávislý, ktorý je poverený zastupovaním starostu od jeho odchodu v septembri 2017. V Horných Turovciach je v zozname 492 voličov. Volebná miestnosť je na obecnom úrade.